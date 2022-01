Algérie – Côte d’Ivoire : « une finale avant l’heure », selon Belmadi

En prévision de la finale du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun du Groupe E, le sélectionneur national Djamel Belmadi et ses joueurs sont en pleine préparation, dans l’espoir de remporter le match de demain face à la Côte d’Ivoire.

L’Algérie n’a d’autre choix que de gagner, afin d’assurer la qualification aux huitièmes de finale de cette compétition africaine, notamment avec son nul face à la Sierra Leone et sa défaite contre la Guinée équatoriale.

Dans une conférence de presse d’avant-match, le « Ministre du Bonheur » s’est exprimé sur la difficulté de la rencontre, prévue demain à partir de 17 heures, au stade Japoma, lançant : » effectivement, ça pourrait être comme un match de finale. Deux grandes nations du football africain qui vont se rencontrer, en espérant que ça sera un grand et un beau match « .

» On sait que le peuple nous soutient » (Belmadi)

Dans le même sillage, l’entraineur était également interrogé sur la performance de Youcef Belaili, qui a présenté un excellent parcours lors de la Coupe arabe 2021, mais un peu absent lors de ce tournoi continental. » La Coupe arabe et la Coupe d’Afrique sont deux compétitions complétement différentes, dans des circonstances et un niveau complétement différents. Donc, c’est incomparable « .

» Si vous voulez parler de Belaili, moi je vois que c’était un joueur dangereux lors des deux rencontres précédentes. Il a créé pas mal d’occasions, mais malheureusement, elles n’ont pas abouti « , a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Belmadi a évoqué le sujet du soutien du public sportif algérien à sa sélection nationale et a fait savoir : » on sait très bien que le peuple nous soutient, ce n’est pas nouveau. On doit tout faire sur le terrain. On n’est pas loin, il suffit d’un seul but pour changer le destin de la rencontre. On a confiance en nous, et je fais également confiance aux joueurs, mais on doit prouver ça sur le terrain « .