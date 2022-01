Algérie – Côte d’Ivoire: « On n’a pas été à la hauteur », regrette Belmadi

Triste fin pour l’équipe d’Algérie à la coupe d’Afrique (CAN 2022). Les hommes de Belmadi ont été éliminés au premier tour de la compétition, après une lourde défaite ce jeudi soir face à la Côte d’Ivoire.

Lors de la conférence de presse d’après match ; le sélectionneur des fennecs Djamel Belmadi est revenu sur la défaite de ce soir, mais aussi sur l’élimination de l’Algérie de cette coupe d’Afrique marquée par une mauvaise organisation sans précédente.

« On n’a pas été à la hauteur de la compétition. On s’est préparé à 100%. On voulait défendre notre titre, mais malheureusement, on n’a pas obtenu ce qu’on voulait. C’est un échec total », a regretté le coach Djamel.

« La préparation était chaotique pour toutes les équipes. Quand on voit le décalage de la date de mise à disposition des joueurs, cela fait rater pas mal de choses. Prendre en compte aussi l’impact du coronavirus, a-t-il ajouté.

« Les matchs barrages arriveront vite » (Belmadi)

L’élimination de l’Algérie de la CAN ne semble pas déstabiliser le coach Belmadi qui s’est montré, lors de la même conférence, confiant quant aux prochains challenges de l’équipe nationale, dont les matchs barrages de la qualification à la coupe du monde.

« Il est trop tôt pour expliquer comment utiliser cet échec pour se relever. J’ai bien sûr une idée sur ce qui n’a pas marché. Les matchs barrages arriveront vite. Il va falloir analyser cela, car une Coupe du Monde, ce n’est pas rien. Désormais, il va falloir travailler », a-t-il dit.