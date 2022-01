Algérie – Côte d’Ivoire : Mahrez dévoile les ambitions du groupe

Présent avec son coach Djamel Belmadi, lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à Douala, au Cameroun, le capitaine des Verts Riyad Mahrez a évoqué le sujet qui fait la Une des médias : le choc Algérie – Côte d’Ivoire.

En effet, l’ailier algérien a déclaré que lui et ses coéquipiers étaient habitués à la pression, tout en avouant que le match de demain ne serait pas facile : « nous sommes stressés, et nous le vivons toujours, avant chaque match. À l’heure actuelle, il y a une pression supplémentaire, compte tenu de nos résultats précédents, et afin de gagner pour assurer la qualification. »

« Nous savons que le match de demain ne sera pas facile, tout le monde aspire à se qualifier, ce qui le rend ouvert des deux côtés, » a-t-il fait savoir.

« Chaque match que nous jouons pour l’Algérie, nous devons fournir un grand effort. Nous devons être normaux, et tout le monde sait quoi faire sur le terrain lors du match de demain », a déclaré Mahrez.

» C’est l’Afrique avec un football spécial et des circonstances spéciales » (Mahrez)

En outre, le talentueux Fennec a souligné la nécessité de restaurer leur efficacité offensive contre la Côte d’Ivoire, ce qu’ils ont manqué lors des deux premiers matchs, face respectivement, à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

« C’est l’Afrique avec un football spécial et des circonstances spéciales. En termes de points, ce n’est pas ce que nous avons souhaité, mais dans le jeu, nous faisons ce que nous avons à faire et créons beaucoup d’occasions. Nous devons retrouver notre performance et faire la différence lors de notre prochain match, » affirme le capitaine des Fennecs.

Dans le même sillage, Riyad Mahrez n’a pas nié la pression qu’il subit avec ses coéquipiers avant la confrontation décisive face à la Côte d’Ivoire.

Sachant que les hommes de Belmadi auront rendez-vous, ce jeudi 20 janvier à partir de 17 heures (heure algérienne), avec la Côte d’Ivoire, dans le complexe sportif Japoma, à Douala, au Cameroun.