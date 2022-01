Algérie – Côte d’Ivoire : les Éléphants prêts à livrer bataille

Les confrontations de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, s’annoncent enflammées entre les équipes participantes. C’est le cas de la prochaine rencontre de la sélection nationale, contre son homologue de la Côte d’Ivoire, pour le compte de la dernière journée du premier tour du groupe E.

Les Verts sont condamnés de remporter la victoire face à leurs adversaires, afin de garantir le passage au tour prochain, les huitièmes de finale de la CAN.

À cet effet, le sélectionneur ivoirien, Patrice Beaumelle, a montré lors d’une conférence de presse d’après-match, tenue aujourd’hui, sa volonté de mener ses joueurs à faire un bon match face à leurs homologues algériens.

« Nous pouvons éviter la pression de l’Algérie compte tenu des résultats. Il y a plusieurs équipes qui peuvent finir la manche avec quatre points et les calculs seront donc compliqués. Nous allons jouer le match loin de la pression, et nous sommes confiants de pouvoir vaincre l’équipe nationale algérienne. Tout le monde attend un grand match », a-t-il déclaré.

» L’Algérie fera tout son possible pour gagner » (Beaumelle)

Partice Beaumelle a confirmé qu’il attendait un match fort contre l’Algérie, compte tenu de la position de l’adversaire, ajoutant que la chance n’était pas en faveur des Verts lors des deux matchs précédents, contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

« L’Algérie fera tout son possible pour gagner afin de se qualifier pour le prochain tour. Tout le monde attendait un match spectaculaire de l’Algérie, mais c’est ça le football », a fait savoir le Français.

Ce dernier a en outre poursuivi : « j’ai suivi les matchs de l’équipe algérienne, contre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, et la chance n’était pas de son côté. La sélection algérienne reste une grande équipe, et l’une des équipes africaines les plus fortes. »

De son côté, le joueur ivoirien Max-Alain Gradel a déclaré : « nous allons faire un beau match contre l’Algérie, que je considère comme un candidat fort pour le couronnement. Nous allons faire notre mieux pendant les 90 minutes que nous allons jouer. Nous avons la confiance et nous essayons de nous qualifier ».

Par ailleurs, l’ailier gauche de la Côte d’Ivoire a également fait savoir : « je n’aime pas parler de revanche, mais il est clair que l’on est motivé pour la rencontre de demain face à l’Algérie. »