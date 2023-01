Algérie-Côte d’Ivoire : l’engouement du public impressionne Bougherra

Le sélectionneur national A’, Madjid Bougherra, a animé la conférence de presse d’avant match face à la Côte d’Ivoire. Il parle de cet important rendez-vous et évoque également le grand engouement qu’a suscité le match.

Qualifiée brillamment pour le ¼ de finale du CHAN-2022, la sélection nationale affrontera la Côte d’Ivoire. Le match aura lieu demain vendredi le 27 janvier à 17h au stade Nelson Mandela. Selon Bougherra, il s’annonce difficile face à un adversaire d’un très bon niveau. Le sélectionneur national A’ espère enfin tenir son match référence.

« Ce sera une belle affiche. On a tourné la page du premier tour et on se concentre sur le match face à la Côte d’Ivoire qui sera décisif. Les joueurs sont très motivés pour gagner et valider ainsi le billet qualificatif pour la demi-finale. Seulement, on s’attend à un match très difficile face à une très bonne équipe ivoirienne ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Demain face à la Côte d’Ivoire, j’espère enfin tenir mon match référence car on va affronter un adversaire d’un très bon niveau. J’ai aussi le pré-sentiment que mes joueurs vont faire un grand match ». A-t-il indiqué.

L’ancien défenseur des Verts souhaite éviter les prolongations. Le scénario idéal, c’est de remporter le match dans son temps réglementaire. « Les joueurs devront donner le tout pour le tour pour éviter les prolongations. C’est la raison pour laquelle on devra se montrer efficaces pour marquer des buts. Mais on n’a rien laissé au hasard puisqu’on s’est préparé dans le cas où on ira jusqu’à la séance des tirs au but pour se départager ».

« Vendre les billets en 5 heures, ça n’arrive pas dans tous les pays du monde »

L’important match de demain a suscité un grand engouement de la part des supporters algériens. En effet, les billets se sont épuisés dans un temps record, en cinq heures seulement. Bougherra commente la présence des fans qui sont attendus en force, soit environ 40.000.

« Les billets du match Algérie-Côte d’Ivoire se sont épuisés en cinq heure. Ca n’arrive pas dans tous les pays du monde. On a des supporters extraordinaires vraiment. On les remercie infiniment. Idem pour ceux qui se sont toujours présentés en masse à Oran, Constantine et Annaba. Cela prouve que le CHAN est une réussite ». A-t-il déclaré.

Selon le driver de la sélection des locaux, la présence en masse des supporters pour le match de demain va « va constituer une pression positive sur les joueurs. J’ai d’ailleurs dis à mes joueurs : » lâchez-vous, faites-vous plaisir » ».