Algérie – Côte d’Ivoire : le bilan des matchs depuis 1968

Comme prévu, l’Algérie affronte aujourd’hui, jeudi 20 janvier, la Côte d’Ivoire pour le compte de la dernière journée de la phase des groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Un choc tant attendu et qui s’annonce déjà enflammé, notamment que les Verts veulent à tout prix arracher le billet de leur qualification aux huitièmes de finale de cette CAN. Et les Éléphants vont se battre pour la première ou la deuxième place du groupe E.

En effet, ces deux grandes équipes africaines vont se rencontrer, aujourd’hui à partir de 17 heures (heure algérienne), au complexe sportif Japoma, à Douala au Cameroun.

Lesdites sélections se retrouvent pour la neuvième fois de leur histoire, en phases finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs et les Éléphants ont longuement marqué l’histoire du football africain avec leurs matchs spectaculaires.

Le bilan des rencontres entre les Fennecs et les Éléphants

La première rencontre était le 12 janvier 1968, lors de la CAN en Éthiopie. Les deux équipes de l’époque se sont réunies dans le stade d’Addis-Abeba, pour le compte d’un match enflammé du premier tour qui s’est soldé par la victoire des Ivoiriens (3-0).

En mars 1988, l’Algérie a également rencontré la Côte d’Ivoire au premier tour, dans le cadre de la CAN qui s’est déroulée au Maroc, dans une confrontation à Casablanca qui s’est terminée par un score nul (1-1).

Deux ans plus tard, précisément le 5 mars 1990, les deux équipes africaines se sont réunies à Alger, toujours au premier tour, dans un match spectaculaire qui s’est soldé par une sacrée victoire des Verts, avec un lourd score de 3 buts contre zéro.

Le 13 janvier 1992 à Ziguinchor, la Côte d’Ivoire a vaincu l’Algérie au premier tour avec un large score (3-0), pour se réunir à nouveau après 18 ans, en janvier 2022 à Cabinda, où l’Algérie a remporté le match avec 3 buts contre 2, dans le cadre des quarts de finale.

Les équipes en questions se sont encore confrontées le 30 janvier 2013 à Rustenburg, où elles ont fait un match nul (2-2), pour le compte du premier tour. Le 1e février 2015 à Malabo, la Côte d’Ivoire a emporté le match face à l’Algérie avec 3 buts contre un seul, dans les quarts de finale.

Pour la toute dernière confrontation, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont battu leurs homologues ivoiriens, lors de la CAN 2019 en Égypte, aux quarts de finale avec des tirs aux buts (3-4). Ce qui fait un total de 3 matchs remportés par les Fennecs et 3 par les Éléphants, et 2 rencontres nulles.