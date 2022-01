Algérie-Côte d’Ivoire : 4 points à retenir de la conférence de Belmadi

À la veille du match de la troisième et dernière journée de la phase des poules du Groupe E, opposant l’Algérie à la Côte d’Ivoire, le sélectionneur national Djamel Belmadi a traité plusieurs points, lors d’une conférence de presse d’avant-match tenue aujourd’hui.

En effet, Belmadi a parlé de la pression et des occasions ratées et de la « malchance » de ses joueurs, qui les a empêché d’inscrire des buts, lors des deux rencontres précédentes, face à la Sierra Leone et la Guinée équatoriale.

» Notre problème est qu’on n’a pas marqué de but. Vous pouvez me poser des questions dans tous les sens, moi je reste dans le domaine technique. Si on avait concrétisé les nombreuses occasions qu’on a pu créer, on ne poserait pas toutes ces questions. Je reste dans le côté technique, et c’est là où je dois chercher les solutions, et c’est à travers de ça qu’on va gagner des matchs « .

» On doit absolument gagner, c’est le plus important. C’est une situation d’urgence. Mais pour cela, notamment face à la Côte d’Ivoire, on aura besoin d’un plan et d’une bonne stratégie. C’est un challenger pour nous, » affirme Belmadi.

» Je veux prendre cette grande responsabilité » (Belmadi)

Dans le même contexte, Djamel Belmadi a également révélé : » à l’heure actuelle, nous ne pensons pas beaucoup aux choses négatives. Nous sommes actuellement bien placés après avoir étudié les aspects négatifs. J’ai fait de mon mieux pour trouver des solutions et éliminer le problème de l’attaque. »

» Il est vrai que nous sommes confrontés à un problème dans le côté offensif, mais nous ne devrions pas trop penser aux matchs précédents, » a-t-il ajouté.

Lors de la même conférence de presse, Belmadi a déclaré sa flamme pour son pays, en lançant : » jamais j’ai pris les choses à la légère. Je suis venu en Algérie en 2018 avec pleines d’attentes. J’aurais pu tranquillement rester au Qatar, mais non, je suis venu en Algérie parce que c’est mon pays, parce que j’avais envie d’entrer dans cette arène. Ça prend de l’énergie et c’est une grande responsabilité sur mes épaules, mais j’ai choisi de la prendre et de l’assumer, car je le veux bien « .