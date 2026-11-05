Algérie-Corée du Sud : automobile, énergie et technologies au cœur du rapprochement

L’Algérie et la Corée du Sud veulent donner une nouvelle dimension à leur partenariat économique. À l’occasion du 20e anniversaire de leur partenariat, les deux pays multiplient les échanges autour de nouveaux projets industriels, technologiques et énergétiques.

Plusieurs secteurs se dessinent comme des terrains de coopération privilégiés. Notamment l’automobile, la chimie, les équipements industriels et la cybersécurité.

Cette volonté s’est exprimée lors de deux rencontres organisées à Alger, avec la participation de responsables gouvernementaux, d’investisseurs et de représentants d’entreprises des deux pays. Au programme, attirer davantage d’investissements coréens, développer la production locale et favoriser le transfert de technologies vers l’Algérie.

Algérie-Corée du Sud : l’industrie automobile et la chimie parmi les secteurs ciblés

Lors du forum économique algéro-coréen, organisé mercredi à Alger par l’ambassade de Corée du Sud et l’Agence coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA), les discussions ont notamment porté sur les possibilités de renforcer les partenariats industriels entre les entreprises des deux pays.

Présent à cette rencontre, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, a salué l’intérêt des entreprises sud-coréennes pour le marché algérien. Il a également mis en avant les initiatives d’investissement déjà engagées, susceptibles de déboucher sur de nouveaux projets à forte valeur ajoutée.

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Trois domaines concentrent particulièrement les perspectives de coopération :

L’industrie automobile et ses composants , pour développer la sous-traitance et la production locale.

, pour développer la sous-traitance et la production locale. Les industries chimiques , qui offrent des possibilités de complémentarité entre les deux économies.

, qui offrent des possibilités de complémentarité entre les deux économies. Les équipements et machines industriels , pour renforcer les capacités de production et moderniser l’outil industriel.

Le responsable de l’AAPI a également assuré que son agence était prête à accompagner les investisseurs sud-coréens dans leurs démarches. Notamment en les orientant vers les opportunités disponibles et en facilitant leurs contacts avec les organismes et partenaires économiques concernés.

Hyundai et les investissements coréens : de nouvelles perspectives pour le marché algérien

Le forum a également permis de présenter les dispositifs algériens destinés à améliorer le climat des affaires. Ainsi que le cadre juridique et réglementaire régissant l’investissement.

Les participants ont notamment découvert plusieurs expériences de coopération industrielle menées par des entreprises sud-coréennes déjà présentes en Algérie. Un exposé consacré au projet de Hyundai dans l’industrie automobile en Algérie figurait également au programme.

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En parallèle, l’AAPI a exprimé sa volonté de renforcer ses relations avec KOTRA. Notamment à travers le partage d’informations, l’échange d’expertises et l’organisation de rencontres directes entre les opérateurs économiques.

L’enjeu consiste à transformer l’intérêt des entreprises coréennes en projets concrets. Capables de développer la sous-traitance, de créer des emplois et de favoriser le transfert de savoir-faire technologique.

Cybersécurité, intelligence artificielle : les autres axes du partenariat algéro-coréen

Les perspectives de coopération ne se limitent pas à l’industrie. La première conférence « Algérie-Corée du Sud… stratégie d’avenir », organisée mardi à Alger par l’ambassade sud-coréenne, a également mis en avant les possibilités de collaboration dans les technologies avancées et l’énergie.

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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a notamment insisté sur les avancées enregistrées dans la cybersécurité. Il a cité la création du Centre sectoriel de veille, de détection et de réponse aux incidents cybernétiques. Ainsi que les forums spécialisés dans la lutte contre la cybercriminalité organisés avec l’appui de l’KOICA.

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Le ministre a également évoqué les ambitions algériennes en matière d’intelligence artificielle et de sécurité de l’information. Dans cette perspective, l’Algérie prépare la conception d’un centre africain des technologies de l’information, de la communication et des technologies avancées. Destiné notamment à développer les compétences et à encourager l’innovation.

Énergie : l’Algérie met en avant ses opportunités d’investissement et sa stratégie de transition énergétique

Sur le volet énergétique, Ismail Mustapha, directeur général de la prospective au ministère des Hydrocarbures, a présenté les grandes orientations de la stratégie nationale. Celle-ci porte notamment sur le renouvellement des réserves, le renforcement de l’intégration industrielle locale, la transition énergétique et la réduction des émissions.

Il a également mis en avant les possibilités d’investissement proposées dans le cadre de l’appel d’offres « Algeria Bid Round 2026 ».

À l’occasion du 20e anniversaire du partenariat stratégique, l’ambassadeur sud-coréen en Algérie, Min Kyoung Tae, a pour sa part réaffirmé la volonté des deux pays de renforcer leurs relations économiques et de développer leur coopération dans les secteurs prioritaires.

Les deux rencontres ont ainsi placé la concrétisation de projets industriels et technologiques au centre des discussions, avec une ambition commune. Qui consiste à donner davantage de contenu économique au partenariat entre Alger et Séoul.

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