Algérie : combien l’État va consacrer aux consulats et ambassades en 2026 ?

L’Algérie a officiellement fixé, à travers la loi de finances 2026, les budgets alloués à son réseau diplomatique et consulaire à l’étranger. Les montants ont été publiés dans le Journal officiel n°2 du 11 janvier 2026, à la suite de décrets présidentiels signés par le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune. Ces enveloppes concernent directement le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, ainsi que les consulats et ambassades chargés de servir la diaspora algérienne.

Ces chiffres traduisent l’importance accordée par les autorités algériennes à la diplomatie, à la gestion consulaire et à l’accompagnement des Algériens établis hors du pays.

Budget global conséquent pour la diplomatie algérienne

Dans le cadre du budget de l’État pour 2026, le ministère des Affaires étrangères bénéficie d’autorisations d’engagement (AE) d’un montant de 73,3 milliards de dinars algériens, soit environ 485,4 millions d’euros. Les crédits de paiement (CP) sont quant à eux fixés à 74,07 milliards de dinars, équivalant à 490,5 millions d’euros.

Le décret présidentiel précise que le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l’exécution de ces dispositions. L’objectif est d’assurer le fonctionnement normal des représentations diplomatiques, la continuité des services consulaires et la prise en charge des besoins de la communauté nationale à l’étranger.

Diplomatie et consulats : la plus grande part du budget

La part la plus importante du budget est consacrée aux activités diplomatiques et consulaires. Les autorisations d’engagement allouées à ce volet s’élèvent à 57,1 milliards de dinars (environ 378,15 millions d’euros), tandis que les crédits de paiement atteignent 57,8 milliards de dinars (382,78 millions d’euros).

Dans le détail, ces montants couvrent plusieurs postes essentiels :

Dépenses de personnel : 33,8 milliards de dinars (223,84 millions €)

Fonctionnement des services : 11,9 milliards de dinars (78,81 millions €)

Investissement : 3,3 milliards de dinars (21,85 millions €)

Dépenses de transfert : 7,9 milliards de dinars (52,32 millions €)

Ces crédits servent notamment à financer les salaires, la gestion quotidienne des consulats, la modernisation des infrastructures et certaines actions en direction des Algériens à l’étranger.

Un budget spécifique pour les affaires consulaires et la diaspora

Les affaires consulaires et la communauté nationale à l’étranger bénéficient, à elles seules, d’autorisations d’engagement de 19,8 milliards de dinars, soit 131,13 millions d’euros. Cette enveloppe est répartie comme suit :

Personnel : 13,6 milliards de dinars (90,07 millions €)

Fonctionnement des services : 3,3 milliards de dinars (21,85 millions €)

Investissement : 2,5 milliards de dinars (16,56 millions €)

Transferts : 156 millions de dinars (1,03 million €)

Ces fonds visent à améliorer l’accueil, le traitement des dossiers administratifs, les services de passeports et de cartes consulaires, ainsi que l’accompagnement social et administratif des Algériens de l’étranger.

