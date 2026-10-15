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Algérie

Ambassade à El-Qods : l’Algérie condamne la décision de la Colombie et appelle l’ONU à agir

LA
Lynda Ait Amedjkane
3 min de lecture
Ambassade à El-Qods : l’Algérie condamne la décision de la Colombie et appelle l’ONU à agir
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La diplomatie algérienne réagit à la décision de Bogota. Dans un communiqué publié ce mercredi 14 octobre, le ministère des Affaires étrangères exprime sa condamnation et sa réprobation face à l’ouverture d’une ambassade colombienne dans la ville sainte d’El-Qods occupée. Une initiative qui, selon Alger, porte atteinte au statut juridique et historique de la ville et risque de compromettre davantage la solution à deux États. Cette réaction intervient dans un contexte régional marqué par des tensions persistantes.

Ambassade colombienne à El-Qods : Alger dénonce une atteinte au statut juridique de la ville

L’Algérie ne mâche pas ses mots. Qualifiant la démarche colombienne d’« acte inacceptable », le ministère des Affaires étrangères dénonce une tentative « illégitime et répétée » de modifier le statut juridique et historique d’El-Qods. Pour Alger, cette décision s’inscrit dans une volonté manifeste d’imposer un fait accompli sur le terrain. En violation flagrante des résolutions onusiennes.

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Le communiqué rappelle avec fermeté que la ville sainte possède un statut protégé par le droit international. Et que toute action unilatérale visant à le changer constitue une violation flagrante des textes. La diplomatie algérienne souligne que cette initiative ne fait qu’enfoncer davantage l’ordre juridique mondial dans une crise de crédibilité.

La décision de Bogota sur El-Qods risque d’aggraver les tensions, avertit l’Algérie

Au-delà de la violation juridique, Alger pointe les conséquences d’une telle décision sur le processus de paix. Le ministère met en garde contre les répercussions politiques et sécuritaires  de cet acte, qui, selon lui, « sabote » la solution à deux Etats. Ce paradigme, pourtant reconnu et prôné par la communauté internationale, se retrouve fragilisé par des gestes unilatéraux qui alimentent les tensions.

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L’Algérie avertit également que cette décision risque d’aggraver le conflit dans une région déjà fortement déstabilisée. Elle considère qu’une telle initiative nuit aux efforts visant à instaurer une paix durable et globale au Moyen-Orient.

Alger réclame une action urgente de l’ONU face aux décisions unilatérales

Face à cette situation, l’Algérie réitère son appel à la communauté internationale. Elle exhorte particulièrement le Conseil de sécurité des Nations unies à assumer pleinement ses responsabilités juridiques, morales et historiques.

Alger demande une action « urgente » pour stopper ces politiques répétitives qui tentent d’imposer une nouvelle réalité illégale dans les territoires palestiniens occupés. Le message est clair. Le temps des condamnations verbales est révolu, place à l’action.

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Une position constante en faveur de la cause palestinienne

Ce communiqué traduit la position historique de l’Algérie, qui réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Alger considère El-Qods-Est comme la capitale de l’Etat de Palestine et exige un règlement juste et global, fondé sur les frontières du 4 juin 1967.

De son côté, la Ligue des États arabes a également condamné l’ouverture de l’ambassade colombienne à El-Qods occupée. Elle a rappelé que le statut juridique de la ville ne saurait être modifié par des décisions unilatérales contraires au droit international et a appelé la Colombie à reconsidérer sa décision.

LA

Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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