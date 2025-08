Algérie – Chine : vers une coopération renforcée dans le domaine de la sécurité

À l’occasion du 98e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire de libération de Chine (APL), l’ambassade de la République populaire de Chine à Alger a organisé, ce jeudi 31 juillet 2025, une réception solennelle au siège de l’ambassade dans les hauteurs de la capitale.

Sous le haut patronage de Son Excellence Dong Guangli, ambassadeur de Chine en Algérie, et du colonel-major Hu Xijun, attaché de Défense, la cérémonie a réuni un parterre distingué de hauts responsables militaires, diplomatiques, politiques, ainsi que des représentants de la société civile, du monde économique et culturel.

C’est au son des hymnes nationaux algérien et chinois que la cérémonie a débuté, dans une atmosphère empreinte de solennité, avant que Son Excellence l’ambassadeur ne prenne la parole pour retracer le parcours historique de l’APL depuis sa création en 1927, soulignant son rôle dans la défense de la souveraineté nationale et son engagement constant en faveur de la paix dans le monde.

Soixante ans après, les liens sino-algériens toujours aussi vivants

Dans son allocution, l’ambassadeur Dong Guangli a souligné que « la Chine et l’Algérie sont des amis sincères et des partenaires naturels ». « Forgée par les dirigeants de la génération fondatrice, et sous la direction stratégique du Président Xi Jinping et du Président Abdelmadjid Tebboune, l’amitié entre nos deux pays ne cesse de se renforcer en profondeur », a-t-il déclaré.

À l’occasion de cette célébration, l’ambassadeur a évoqué la récente visite en Chine d’un groupe d’anciens aviateurs algériens, venus retrouver le lieu de leur formation, six décennies plus tôt, une expérience empreinte d’émotion et de souvenirs partagés.

À cet effet, il n’a pas manqué de noter que « ce déplacement a écrit un nouveau chapitre de la solidarité historique et de soutien mutuel entre les deux pays, au moment même où la Chine commémore le 80ᵉ anniversaire de la victoire dans la Guerre de résistance contre l’agression japonaise et de la Seconde Guerre mondiale contre le fascisme ».

La Chine réitère son attachement à un partenariat stratégique renforcé avec l’Algérie

Évoquant les tensions géopolitiques actuelles, marquées par le retour des logiques de guerre froide, l’hégémonisme, mais aussi l’insécurité, l’instabilité et les incertitudes croissantes, l’ambassadeur a affirmé que « la Chine est prête à approfondir davantage sa coopération et ses échanges avec l’Algérie et l’ensemble des pays attachés à la paix, et ce, dans tous les domaines, y compris la sécurité ».

En effet, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Son Excellence Dong Guangli, a réaffirmé la volonté de Pékin de renforcer davantage les échanges et la coopération avec Alger. Ainsi, la Chine reste pleinement disposée à approfondir son partenariat stratégique avec l’Algérie dans tous les domaines.

Le diplomate chinois a d’ailleurs insisté sur « la nécessité de préserver ensemble le système international d’après-guerre centré sur l’ONU et les principes des relations internationales modernes, dont le règlement pacifique des différends, et de défendre le multilatéralisme ainsi que l’équité et la justice internationales ».

Construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, tel est l’objectif qu’affiche la Chine, qui affirme sa volonté de contribuer au bien-être des peuples, à la paix mondiale et au progrès collectif.

Un message empreint d’espoir pour un avenir pacifique et solidaire

Pour clore son discours, l’ambassadeur Dong Guangli a rappelé que la Chine reste un bâtisseur de paix mondiale, un contributeur au développement global et un défenseur de l’ordre international.

En guise de conclusion, l’ambassadeur de Chine en Algérie a formulé trois vœux empreints de symbolisme : que l’Armée populaire de libération de Chine poursuive sa mission au service de la paix et accomplisse de nouveaux exploits ; que l’amitié sino-algérienne et la coopération militaire entre les deux pays demeurent fortes et florissantes ; et que les conflits laissent place à la sérénité, pour que la paix rayonne aux quatre coins du monde.