Algérie – Chine : une coopération stratégique et durable, un partenariat renforcé pour l’avenir !

Ce 1ᵉʳ octobre 2024 marque une date historique ; le 75ᵉ anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. À cette occasion, l’Ambassade de Chine en Algérie a organisé une cérémonie haute en couleurs le 29 septembre dernier au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, en présence de plusieurs hauts dignitaires et invités de marque.

Durant cette réception grandiose, Son Excellence l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a dressé un bilan des accomplissements de la Chine depuis 1949, sous la direction du Parti communiste chinois.

Dans son allocution, il a mis en lumière les avancées significatives de son pays dans les domaines économique, technologique et social, soulignant l’impact historique des réformes engagées. Ces progrès marquent un tournant décisif pour la Chine, désormais ancrée dans une dynamique de développement irréversible.

L’ambassadeur Li Jian a également salué les réformes entreprises par l’Algérie depuis 2019. Selon lui, l’Algérie a renforcé les performances de son administration, diversifié son économie, amélioré son climat des affaires et retrouvé une place de choix sur la scène diplomatique internationale.

De plus, le diplomate chinois a réaffirmé la volonté de la Chine de poursuivre sa coopération avec l’Algérie. Il a exprimé l’engagement de son pays à élever le partenariat stratégique global sino-algérien à un niveau supérieur, soulignant l’importance d’une collaboration renforcée pour l’avenir des deux nations.

Relations entre l’Algérie et la Chine : une coopération fructueuse et prometteuse

Lors de son intervention à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de la République populaire de Chine, l’ambassadeur Li Jian a souligné les progrès réalisés dans la construction de l’Algérie nouvelle.

Il a notamment salué les résultats fructueux obtenus par l’Algérie, affirmant que le pays avait trouvé une voie de modernisation et de développement conforme à ses spécificités nationales. « Nous sommes convaincus que cette trajectoire s’affermira et s’élargira durant le second mandat du Président Tebboune », a-t-il affirmé.

En outre, le diplomate chinois a également salué la participation du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, au Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) en Chine, peu de temps avant l’élection présidentielle du 7 septembre 2024.

La Chine, a rappelé Li Jian, continue à soutenir l’Algérie pour qu’elle joue un rôle plus important dans les affaires régionales et internationales, mais aussi, à mettre en œuvre les résultats positifs de la rencontre historique entre les deux chefs d’État à Pékin.

Vers le renforcement de la coopération sino-algérienne

Les perspectives de coopération bilatérale incluent aussi le développement de la numérisation, de l’industrie manufacturière, de l’agriculture moderne, ainsi que des secteurs de l’intelligence artificielle (IA) et des nouvelles énergies.

Par ailleurs, l’ambassadeur de la République populaire de Chine a réaffirmé l’engagement de son pays à accélérer la réalisation de projets d’infrastructure majeurs, tels que la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet. Li Jian a également souligné l’intention de Pékin d’importer plus de produits agricoles algériens de haute qualité, contribuant ainsi à promouvoir l’équilibre de la balance commerciale entre les deux nations.

75ᵉ anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine : un parcours jalonné de succès !

À l’occasion du 75ᵉ anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, l’ambassadeur Li Jian a retracé le long chemin qu’a parcouru son pays depuis 1949. Lors de son discours, il a rappelé les difficultés surmontées pour atteindre les remarquables accomplissements actuels.

Sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a évolué d’un pays pauvre et fragile à une société de moyenne aisance sur tous les plans, réalisant ainsi un double miracle : un développement économique rapide et une stabilité sociale durable sans précédent.

L’ambassadeur a évoqué les conditions de vie avant 1949, marquées par la faim, la pauvreté et une infrastructure en ruine. À l’époque, même les produits de première nécessité, tels que les allumettes et les clous de fer, devaient être importés.

Aujourd’hui, la Chine est devenue la seule nation au monde à posséder toutes les catégories industrielles reconnues dans la classification industrielle des Nations Unies. Le pays est également le premier producteur mondial de plus de 220 types de produits industriels.

Économie et société : la réussite de la Chine en chiffres !

L’ambassadeur Li Jian a partagé des chiffres impressionnants pour illustrer cette ascension. Le produit intérieur brut (PIB) chinois est passé de 12,3 milliards de dollars américains en 1949 à 18,6 trillions de dollars en 2023, contribuant à plus de 30 % de la croissance économique mondiale.

Le volume du commerce des marchandises a aussi bondi de 1,13 milliard de dollars en 1950 à 5,9 trillions en 2023, positionnant la Chine comme leader mondial du commerce pour la septième année consécutive. De plus, les réserves de change sont passées de 100 millions de dollars au début de la République populaire de Chine à 3 trillions aujourd’hui, un record détenu depuis 19 ans.

Sur le plan social, l’ambassadeur a salué l’éradication de la pauvreté absolue pour 100 millions de citoyens chinois. Grâce à cela, plus de 1,4 milliard d’habitants vivent désormais dans une société de moyenne aisance. La Chine dispose des plus grands systèmes d’éducation, de Sécurité sociale et de santé au monde, renforçant ainsi le sentiment de satisfaction, de bonheur et de sécurité parmi sa population.

Qu’en est-il du domaine technologique ?

En matière de technologie, la Chine continue de repousser les limites. Le pays a construit un réseau ferroviaire dépassant les 160 000 km, dont 50 000 sont dédiés aux trains à grande vitesse, faisant de la Chine le seul pays à exploiter commercialement des TGV atteignant 350 km/h.

Lors de son allocution, l’ambassadeur chinois a également mentionné la mission spatiale Chang’e-6, qui a permis de collecter 1 935,3 g d’échantillons sur la face cachée de la Lune en juin dernier, marquant un pas important pour l’humanité dans la conquête spatiale. De plus, le lancement des 59ᵉ et 60ᵉ satellites du système Beidou en septembre a complété la construction indépendante de ce système de navigation par satellite.

Li Jian a attribué ces succès à un noyau dirigeant fort, une feuille de route claire, et des institutions nationales avantageuses. Il a souligné le fait que la Chine a toujours misé sur sa souveraineté, son indépendance, et sa capacité à poursuivre des réformes tout en s’ouvrant sur le monde. Ce modèle de développement est fondé sur la coopération internationale et une vision partagée du succès global.