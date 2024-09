Algérie-Chine : une coopération qui se renforce au Somment Chine-Afrique

Lors du sommet Chine-Afrique qui s’est tenu à Pékin, l’Algérie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur relation à travers des projets d’investissement d’envergure.

Cette alliance entre les deux nations est marquée par des discussions portées sur les stratégies à adopter pour dynamiser le secteur économique, énergétique et infrastructurel de l’Algérie.

L’Algérie et la Chine fortifient leurs relations stratégiques

Les relations sino-algériennes établies en 1958 se renforcent. Les deux nations consolident leur collaboration lors du sommet Chine-Afrique et la projettent vers de nouveaux horizons.

En effet, la relation entre la Chine et l’Algérie repose sur les échanges commerciaux dynamiques, notamment l’exportation des hydrocarbures. Par ailleurs, de nombreuses entreprises chinoises sont installées en Algérie, opérant dans plusieurs secteurs dont les infrastructures, les technologies.

De plus, les représentants de la Chine ont exprimé leur ambition à développer davantage de projets qui sont au cœur des priorités actuelles de l’Algérie. À savoir les transports et les énergies renouvelables.

Cela s’inscrit dans l’initiative de « la Ceinture et la Route » qui occupe une place centrale dans l’alliance sino-algérienne. Dans ce contexte, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, souligne que : « l’essence de la politique prônée par l’Algérie à travers plusieurs projets structurants de dimension régionale. Visant l’interconnexion des infrastructures nationales avec les pays de notre voisinage et notre profondeur africaine : routes, chemins de fer, réseaux d’électricité et de gaz, fibre optique et plateformes logistiques des zones de libre-échange ».

L’Algérie et la Chine consolident leur alliance avec des accords concrets

Lors du sommet Chine-Afrique, divers projets stratégiques dans différents secteurs ont été discutés entre la Chine et l’Algérie. Témoignant ainsi de la volonté des deux nations de renforcer leur collaboration. Les échanges entre les représentants des deux pays ont porté sur divers points clé, à savoir :

Les infrastructures : alors que certains projets sont en cours. La Chine et l’Algérie souhaitent continuer leur collaboration dans ce secteur avec de nouvelles initiatives ;

Le secteur énergétique : il s’agit d’un axe stratégique pour les deux pays. Les échanges lors de l’événement ont mis l’accent sur la transition de l’Algérie vers les énergies renouvelables. Ainsi que l’exploitation des hydrocarbures algériens ;

Ainsi que l’exploitation des hydrocarbures algériens ; L’industrie manufacturière : parmi les nombreux secteurs qui connaissent un essor notable entre l’Algérie et la Chine, l’industrie de l’électroménager porte ses fruits. Des entreprises de renom tel que Haier est déjà installée en Algérie, avec la perspective d’étendre cette collaboration ;

En somme, le sommet Chine-Afrique a permis de renforcer les relations stratégiques entre la Chine et l’Algérie. Ainsi que de mettre en lumière des projets ambitieux. Qui pourrait contribuer de manière significative au développement du secteur économique algérien.