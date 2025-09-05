Algérie – Chine : une amitié forgée par la lutte et portée vers un avenir prospère

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste, l’ambassade de Chine en Algérie a organisé, ce mercredi 3 septembre à Alger, une cérémonie commémorative riche en symboles et en émotions.

Cet événement, placé sous le haut patronage de Son Excellence Dong Guangli, ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, a rassemblé un large parterre de personnalités algériennes issues des sphères politique, diplomatique, militaire, mais aussi du monde culturel et de la société civile.

De la douleur à l’espoir : la Chine expose les souvenirs de la guerre contre le Japon

Accueillis par l’ambassadeur, les invités ont découvert une exposition de photographies retraçant les heures les plus sombres et les plus héroïques de la lutte du peuple chinois contre l’agression japonaise.

Chaque image, bouleversante, plongeait dans l’intimité d’une guerre impitoyable. Parmi les plus marquantes, celle d’un enfant couvert de sang, debout au milieu des décombres après un bombardement, ou encore une coupure de presse montrant deux soldats japonais récompensés par des bouteilles de vin pour avoir massacré chacun plus d’une centaine de civils chinois.

L’ambassadeur Dong Guangli n’a pas hésité à qualifier ces hommes de « criminels de guerre », rappelant que ces atrocités n’avaient pas brisé la détermination d’un peuple entier. L’exposition, malgré la douleur des souvenirs, se termine sur une lueur d’espoir avec une photographie de la signature de l’acte de capitulation du Japon, le 2 septembre 1945, symbole d’une victoire chèrement acquise et du triomphe de la paix sur la barbarie.

Défilé militaire historique à Pékin pour célébrer le 80ᵉ anniversaire de la victoire

Après ce moment de mémoire, les invités ont assisté à la projection d’une vidéo retraçant le grand rassemblement organisé le même jour à Pékin. Un défilé militaire inédit a marqué cette cérémonie, révélant pour la première fois les nouvelles forces de l’armée chinoise, dotées d’armements entièrement fabriqués en Chine. Cette célébration grandiose a réuni 26 chefs d’État et de gouvernement ainsi que de nombreux représentants d’organisations internationales et régionales, confirmant la portée mondiale de cet anniversaire.

Dans son discours, l’ambassadeur chinois a rappelé avec gravité l’ampleur des sacrifices : « Entre 1931 et 1945, face à l’agression du Japon, le peuple chinois a mené une résistance héroïque de quatorze ans, livrant plus de 4,2 millions de batailles à grande et petite échelle. Plus de 35 millions de nos compatriotes ont été tués ou blessés, et la Chine a subi des pertes économiques directes et indirectes estimées à plus de 600 milliards de dollars. »

D’ailleurs, Dong Guangli a insisté sur la contribution décisive de la Chine à la Guerre mondiale antifasciste, rappelant que « la résistance du peuple chinois a immobilisé plus de 70 % des forces principales de l’armée de terre japonaise, freinant ses ambitions de conquête de l’Asie et de domination du monde ».

« Ce sacrifice a aussi empêché le Japon de renforcer ses alliances avec les puissances de l’Axe et apporté un soutien précieux aux pays antifascistes en Europe et dans le Pacifique », a-t-il précisé. Ces paroles ont résonné avec force, rappelant que l’histoire de la Chine ne peut se dissocier de l’histoire universelle de la lutte contre le fascisme.

Algérie – Chine : deux peuples unis par l’histoire et la lutte pour la liberté

L’ambassadeur chinois a également fait le lien entre l’expérience de son pays et celle de l’Algérie, car les deux nations ont souffert de l’agression, de l’oppression et de la colonisation. « Les peuples chinois et algérien ont écrit avec leur sang et leur vie les épopées glorieuses de la libération nationale », a-t-il rappelé dans son discours.

« Dans le contexte de cette nouvelle ère, nous pouvons choisir de pardonner, mais jamais d’oublier. La Chine et l’Algérie portent la responsabilité et le devoir de se servir du miroir de l’histoire pour éclairer le présent et préparer l’avenir », a affirmé l’ambassadeur Dong Guangli, sous les applaudissements chaleureux de l’assistance.

Relations sino-algériennes : un héritage révolutionnaire tourné vers l’avenir

Dans son allocution, l’ambassadeur de Chine en Algérie a d’abord souligné que Pékin et Alger « doivent faire rayonner l’esprit révolutionnaire », rappelant que les deux nations ont bâti une amitié solide au fil de leur lutte commune pour l’indépendance nationale.

Dans ce sillage, il a évoqué la récente visite en Chine d’anciens combattants de l’armée de l’air algérienne, formés en Chine il y a plus de soixante ans. Cette rencontre, selon lui, dépasse le simple devoir de mémoire. Elle vise aussi à inspirer l’avenir en ravivant non seulement l’amitié révolutionnaire sino-algérienne, mais également l’esprit de solidarité et d’entraide dans la lutte contre l’impérialisme, le colonialisme et l’hégémonisme.

L’ambassadeur a insisté sur « l’importance que les deux pays accordent à l’éducation sur l’histoire révolutionnaire ». À ses yeux, « il devient essentiel de renforcer les échanges entre les jeunes afin que cet esprit se transmette de génération en génération ». Il a également plaidé pour » le développement de projets communs, qu’il s’agisse de recherches conjointes ou de la production de films consacrés aux épopées révolutionnaires, afin d’inspirer les peuples et, en particulier, la jeunesse, à s’unir davantage dans un esprit de coopération ».

L’Algérie et la Chine main dans la main pour relever les défis mondiaux

Poursuivant son intervention, le diplomate chinois a rappelé que depuis l’établissement des relations diplomatiques, il y a soixante-sept ans, l’Algérie et la Chine se sont toujours soutenues mutuellement, transformant leur esprit révolutionnaire en une force motrice pour le développement commun et la coopération pragmatique.

Fortes de cette relation bilatérale solide et d’une vision partagée du monde, les deux parties, a-t-il poursuivi, « doivent mettre en œuvre côte à côte les initiatives annoncées par le président chinois Xi Jinping, à savoir le développement mondial, la sécurité globale, la civilisation universelle et la gouvernance internationale ».

Elles sont appelées à participer ensemble à la construction de qualité de l’initiative « la Ceinture et la Route », et à contribuer à relever les défis planétaires, à favoriser un développement durable et à promouvoir un ordre international plus équitable et plus juste.

En conclusion, l’ambassadeur Dong Guangli a exprimé le souhait que l’amitié entre l’Algérie et la Chine demeure « solide et prospère », fidèle à son héritage historique et ouverte aux défis de l’avenir.

Mémoire vivante : des vétérans algériens reviennent en Chine 60 ans après leur formation

Après le discours vibrant de l’ambassadeur, empli d’émotions, de fierté et d’ambitions, les invités ont assisté en avant-première à la projection d’un film documentaire retraçant la récente visite en Chine d’anciens combattants de l’armée de l’air algérienne. Soixante ans après leur formation sur le sol chinois, durant la guerre de libération nationale, ces vétérans ont retrouvé ce pays qui avait contribué à forger leur destin.

Le film, profondément émouvant, plonge le spectateur dans un voyage hors du temps. On y découvre ces anciens jeunes aviateurs, aujourd’hui marqués par l’âge, mais toujours portés par le même courage, reprendre le chemin de leur jeunesse avec des pas déterminés et chargés de nostalgie. À l’époque de leur première arrivée en Chine, ils n’avaient que 18 ou 20 ans, l’innocence encore sur le visage, mais déjà animés par une flamme révolutionnaire inébranlable.

Durant leur formation, ils avaient trouvé des instructeurs chinois bienveillants, attentifs et prêts à tout pour transmettre leur savoir, malgré la barrière de la langue. Pour surmonter cette difficulté, les formateurs dessinaient des schémas détaillés des pièces mécaniques, annotés dans trois langues afin de faciliter la compréhension.

Ce passage de leur vie, gravé en lettres d’or, illustre la profondeur des liens historiques entre l’Algérie et la Chine, unis depuis des décennies par un idéal commun : la liberté et la paix dans le monde. Cette relation, née dans le feu de la lutte révolutionnaire, continue de s’épanouir aujourd’hui et promet d’ouvrir la voie à un avenir prospère, guidé par la mémoire et la fraternité des deux peuples.