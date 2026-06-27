Algérie – Chine : un partenariat renforcé dans les énergies renouvelables

L’Algérie et la Chine renforcent leur partenariat stratégique dans le secteur de l’énergie. À l’occasion d’une rencontre tenue ce samedi au siège du ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, les deux pays ont réaffirmé leur volonté d’élargir leur coopération, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’hydrogène vert et de la fabrication d’équipements solaires.

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a reçu Han Wenxiu, vice-directeur du Bureau exécutif de la Commission centrale des affaires financières et économiques et directeur du Bureau du groupe dirigeant central pour le travail rural de la République populaire de Chine, en présence de plusieurs hauts responsables du secteur.

Mourad Adjal a salué la solidité des relations algéro-chinoises dans le domaine énergétique et mis en avant les résultats obtenus grâce à la participation des entreprises chinoises à plusieurs projets structurants en Algérie.

Le ministre a cité en exemple le projet de réalisation de la plus grande centrale photovoltaïque du pays, implantée dans la région de Foulia, illustrant selon lui la qualité du partenariat entre les deux pays.

Souhaitant donner une nouvelle impulsion à cette coopération, le responsable algérien a plaidé pour un élargissement des domaines de collaboration. Il a notamment évoqué le transfert du savoir-faire chinois en matière de réduction de l’empreinte carbone, le développement de la filière de l’hydrogène vert comme alternative énergétique d’avenir, ainsi que le renforcement de la formation des ressources humaines spécialisées.

Par ailleurs, Mourad Adjal a insisté sur la nécessité de réduire les délais de réalisation des projets confiés aux entreprises chinoises en Algérie, en particulier la centrale électrique à cycle combiné de la wilaya de Tébessa et le projet de Birine, dans la wilaya de Djelfa.

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Pékin prêt à investir davantage dans le solaire et l’éolien

De son côté, Han Wenxiu a salué le niveau de coopération entre Alger et Pékin dans le secteur de l’énergie. Il s’est dit favorable aux propositions présentées par la partie algérienne et a réaffirmé la volonté de la Chine d’intensifier sa coopération avec l’Algérie.

Le responsable chinois a notamment exprimé l’intérêt de son pays pour le développement de nouveaux projets dans les domaines de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne.

Il a également évoqué les perspectives de coopération dans la fabrication locale des composants des panneaux photovoltaïques et de leurs équipements associés.

À l’issue de cette rencontre, les deux parties sont convenues de réunir les conditions nécessaires pour poursuivre le développement de leur partenariat dans les secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables, dans le cadre d’une coopération fondée sur le principe du « gagnant-gagnant » et en adéquation avec les orientations stratégiques fixées par les dirigeants de l’Algérie et de la Chine.