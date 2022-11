Algérie-Chine: signature du 2e Plan de coopération stratégique globale

L’Algérie et la Chine ont signé le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale entre les deux pays pour la période 2022-2026, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, et membre du Bureau politique du Parti communiste chinois, conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, ont annoncé la signature du « Deuxième plan quinquennal de coopération », la stratégie globale entre l’Algérie et la Chine pour les années 2022-2026.

Ce plan, selon la même source, est « le deuxième du genre dans le domaine de la coopération stratégique globale qui a été signé entre les deux pays depuis la mise en place des relations de partenariat stratégique global » entre l’Algérie et la Chine.

Le même source explique que ce plan vise à « continuer à intensifier la communication et la coopération entre l’Algérie et la Chine, dans tous les domaines, y compris l’économie, le commerce, l’énergie, l’agriculture, la science et la technologie, l’espace, la santé, la communication humaine et culturelle, en plus de promouvoir l’harmonisation entre les stratégies de développement des deux pays.

Les deux parties entendent, ajoute le communiqué, profiter de l’opportunité de mettre en œuvre ce plan quinquennal « pour approfondir la coopération pratique entre elles dans tous les domaines, assurer l’enrichissement continu des éléments des relations de partenariat stratégique global entre les deux pays, et d’apporter des avantages aux deux pays et peuples amis. »

La Chine soutient la demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS

Ce lundi 7 novembre, l’Algérie a officiellement soumet une demande d’adhésion à l’organisation des BRICS, parmi les pays de cette entité économique qui soutiennent l’Algérie, la Chine qui n’a pas hésité à l’exprimer récemment. En effet, le 25 septembre 2022, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait déclaré à New York, que la Chine accueille favorablement l’adhésion de l’Algérie à la famille des BRICS. avait souligné que l’Algérie est un « grand pays en développement » et un « représentant des économies émergentes ».

A l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères avait déclaré que « La Chine soutient l’Algérie dans son rôle de président tournant de la Ligue arabe et dans la bonne tenue du Sommet arabe et accueille favorablement son adhésion la famille des BRICS ».