Algérie – Chine : Perpétuer l’histoire révolutionnaire et bâtir un avenir radieux

L’ambassade de Chine en Algérie, en collaboration avec le ministère algérien des Moudjahidine et des Ayants droit, a organisé hier, mardi 15 juillet 2025, une conférence intitulée « Chine-Algérie : Perpétuer l’histoire révolutionnaire et bâtir un avenir commun radieux ». L’événement s’est tenu au Musée national du Moudjahid, à Alger.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laid Rebiga, et l’ambassadeur de Chine, M. Dong Guangli, ont participé à cette conférence et ont prononcé chacun une allocution. Des moudjahidine, des professeurs d’université, des amis et des familles de moudjahidine ont également honoré l’événement de leur présence.

🟢 À LIRE AUSSI >> Algérie – Chine : une coopération stratégique et durable

Durant la conférence, les participants ont échangé leurs points de vue sur les parcours de lutte de la Chine et de l’Algérie pour l’indépendance. Ils ont également abordé leurs points communs spirituels entre l’Algérie et la Chine et la manière dont les deux pays doivent coopérer, face aux transformations mondiales, pour maintenir la paix et la stabilité.

Enfin, une exposition de photographies documentant l’histoire de l’amitié sino-algérienne a accompagné l’événement.

اليوم نظمت سفارة الصين بالجزائر مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الندوة تحت عنوان « الصين-الجزائر: تكريس التاريخ الثوري وتعزيز المستقبل المشرق المشترك » وذلك في المتحف الوطني للمجاهد. وحضر الندوة السفير دونغ قوانغلي ووزير المجاهدين وذوي الحقوق السيد العيد ربيقة والمجاهدون والمجاهدات pic.twitter.com/yjO7Pj06Xq — Embassy of China in Algeria 中国驻阿尔及利亚大使馆 (@ChinaEmbAlgeria) July 15, 2025

La Chine prend part au 24e Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) 2025

En outre, du 12 au 15 juillet, l’ambassade de Chine en Algérie a participé activement à la 24ᵉ édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV).

Lors de la cérémonie d’ouverture, la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mme Houria Meddahi, accompagnée d’autres ministres, a visité le pavillon chinois. L’ambassadeur de Chine en Algérie, M. Dong Guangli, a guidé la délégation. À la cérémonie de clôture, l’ambassadeur chinois et la ministre du Tourisme ont assisté à la signature d’accords entre des entreprises touristiques chinoises et algériennes.

Sur un autre registre, l’ambassadeur Dong a participé, le mardi 15 juillet, à la cérémonie de lancement des travaux d’extension de la première ligne du métro d’Alger. Ce chantier représente le premier projet de métro à être construit en collaboration entre la Chine et l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI >> Algérie – Chine : vers une coopération renforcée dans le nucléaire civil

La société CRCC (China Railway Construction Corporation) est chargée de réaliser le tronçon menant à l’aéroport international Houari Boumédiène, tandis que la société CRSC (China Railway Signal and Communication Corporation) prend en charge la section de Baraki (banlieue sud-est d’Alger).

Ces projets symboliques, allant de la collaboration culturelle aux infrastructures stratégiques, renforcent et consolident le partenariat algéro-chinois. Ils démontrent aussi une confiance mutuelle et ouvrent la voie à une coopération bilatérale encore plus fructueuse dans d’autres secteurs à l’avenir.