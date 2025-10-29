Algérie – Chine : Pékin réaffirme son partenariat stratégique et son amitié “profonde” avec Alger

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec son homologue chinois Wang Yi. Les deux ministres ont abordé plusieurs points importants, notamment les Relations Algérie-Chine et la question du Sahara Occidental.

Cet échange souligne l’importance des liens diplomatiques entre l’Algérie et la Chine, et aborde des questions cruciales pour les deux nations. L’entretien a permis de réaffirmer l’engagement mutuel à renforcer leur collaboration.

Renforcement des relations Algérie-Chine : Un partenariat stratégique global

Dans un communiqué publié cet après-midi, le Ministère des Affaires étrangères Chine a affirmé que la Chine et l’Algérie entretiennent « une profonde amitié traditionnelle ». Ils ont également établi un partenariat stratégique global fondé sur une coopération intégrée dans divers domaines.

Cette coopération englobe divers secteurs, allant de l’économie à la culture, en passant par la technologie. Les deux pays partagent une vision commune de développement et de prospérité.

Le Ministère des Affaires étrangères Algérie a souligné que les relations entre les deux pays se développent de manière « stable et saine », sous la conduite du président Xi Jinping et du président Abdelmadjid Tebboune. La Chine s’est dite prête à collaborer avec l’Algérie pour mettre en œuvre les accords conclus entre les deux chefs d’État, renforcer l’amitié traditionnelle et promouvoir une Coopération Algérie-Chine mutuellement bénéfique.

La Chine souhaite soutenir les intérêts fondamentaux des deux parties, en vue d’obtenir des résultats encore plus fructueux dans les relations sino-algériennes. L’Algérie est considérée par Pékin comme un pays influent dans le monde arabe. Par conséquent, la Chine a exprimé sa volonté de maintenir une communication étroite avec Alger et de travailler conjointement à la réussite du deuxième Sommet sino-arabe, prévu en Chine l’année prochaine.

La Chine et le Sahara Occidental : Soutien à une solution politique via l’ONU

Le Ministère des Affaires étrangères Chine a réaffirmé que la position de la Chine sur la question du Sahara Occidental demeure constante, estimant que la solution politique constitue la voie essentielle.

Pékin a également insisté sur le fait que l’ONU reste la principale instance de traitement du dossier. Les Résolutions Conseil de sécurité représentent une base importante, et le Dialogue et négociation sont la voie appropriée pour parvenir à une solution.

Enfin, le ministre chinois des Affaires étrangères a exprimé, lors de son échange avec Ahmed Attaf, son espoir de voir les parties concernées intensifier la communication et la concertation afin de parvenir à une solution juste, équitable et acceptée par toutes les parties.

