Algérie – Chine : ouverture de nouveaux horizons prometteurs après la visite de Tebboune

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf félicite son homologue chinois, Wang Yi pour le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine.

En effet, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a échangé des messages de félicitations avec son homologue chinois M. Wang Yi pour célébrer le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette étape importante dans l’histoire des relations bilatérales a été marquée par une visite d’Etat du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Chine en juillet dernier. Cette visite a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives pour renforcer le partenariat stratégique entre l’Algérie et la Chine.

De plus, selon un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, les deux parties se sont félicitées du niveau avancé des relations et du partenariat entre l’Algérie et la Chine. La visite du Président Tebboune en Chine a été un tournant décisif dans le renforcement de ces liens, ouvrant de nouveaux horizons prometteurs. Les deux ministres ont souligné l’importance de continuer à intensifier la coordination et les consultations entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

A LIRE AUSSI : Algérie – Chine : 19 accords et mémorandums signés à Pékin

L’Algérie et la Chine : un partenariat stratégique global

Pour conclure, le partenariat entre l’Algérie et la Chine est qualifié de stratégique et global. Les deux pays partagent de nombreux intérêts communs et coopèrent activement dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, la culture et l’éducation. La visite du Président Tebboune en Chine a permis de renforcer ces domaines de coopération et d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les deux pays.

A LIRE AUSSI : Tebboune annonce que la Chine va investir 36 milliards de dollars en Algérie