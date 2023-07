Algérie – Chine: l’ambassadeur chinois revient sur les résultats fructueux de la visite de Tebboune

Le 17 juillet dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé une visite d’État en République populaire de Chine, à l’invitation de son homologue chinois, le Président Xi Jinping. Cette visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations d’amitié enracinées entre les deux pays et vise à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue hier, dimanche 30 juillet, au siège de l’Ambassade de Chine en Algérie, l’ambassadeur chinois Li Jian est revenu plus en détails sur les principales activités de la récente visite du Président Abdelmadjid Tebboune en Chine, saluant, par la même occasion, son succès et son caractère fructueux, et ce, à tous les niveaux.

Algérie – Chine : la visite de Tebboune bat tous les records !

Au cours de ce point de presse, l’ambassadeur chinois Li Jian a évoqué les moments forts de la visite du Président Tebboune en Chine, faisant savoir que plusieurs records historiques marquent cette visite. En effet, « il s’agit de la première rencontre présidentielle entre les deux Chefs d’États, algérien et chinois, mais aussi, de la première visite en Chine d’un Président algérien depuis quinze (15) ans », a indiqué le diplomate.

Coïncidant avec la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Chine, « il est également question de la première visite en Chine du Président Abdelmadjid Tebboune, depuis son investiture ». De plus, « c’est aussi la première fois qu’un Président algérien accorde une interview exclusive à la télévision chinoise (CCTV) », a encore noté l’ambassadeur chinois.

En outre, l’ambassadeur Li Jian a mis en avant « la profondeur, la solidité et la sincérité des relations d’amitié fraternelle entre l’Algérie et la Chine », rajoutant que « cette visite historique et réussie à tous les niveaux permettra de donner un nouvel élan au développement du partenariat bilatéral ».

Visite de Tebboune en Chine : quels sont les points à retenir ?

Dans ce même sillage, il est à rappeler qu’à l’issue de la visite du Chef d’État, les deux pays ont signé dix-neuf (19) documents entre accords de coopération et mémorandums d’entente dans plusieurs domaines, en vue de consolider la coopération bilatérale et de promouvoir les relations dans tous les domaines.

D’ailleurs, l’ambassadeur Li Jian a résumé les activités de cette visite en cinq (5) points. D’abord, il a rappelé « l’accueil chaleureux et grandiose que la Chine a réservé au Président Tebboune et à la délégation l’accompagnant pour traduire l’amitié fraternelle et enracinée entre les deux pays ».

Ensuite, le diplomate chinois a évoqué « le renforcement de la confiance politique mutuelle et de la coopération stratégique entre l’Algérie et la Chine ». À cet effet, l’ambassadeur Li Jian n’a pas manqué de préciser que « son pays saluait et soutenait la volonté de l’Algérie d’adhérer aux BRICS ».

De plus, il a aussi fait part « de la convergence d’opinions entre les deux pays pour trouver des solutions politiques et pacifiques à la question palestinienne, ainsi qu’à la situation au Soudan, en Libye, au mali, au Yémen et en Syrie ».

Vers l’augmentation du volume des investissements entre l’Algérie et la Chine

Sur un autre volet, le diplomate chinois a aussi indiqué que lors de cette visite, « les deux parties ont consolidé leurs intentions de coopérer et ont convenu de réaliser une synergie de leurs stratégies de développement de manière globale », affirmant que « la Chine soutiendra le développement économique en Algérie, en fournissant un soutien matériel, technologique et financier ».

S’agissant de la signature des accords de coopération et des mémorandums d’entente, l’ambassadeur de Chine en Algérie a fait savoir que « ces documents concernaient différents domaines, à l’instar des infrastructures, la pétrochimie, l’exploitation minière, l’agriculture ou encore de la recherche scientifique et spatiale et les énergies renouvelables ».

Concernant les investissements, le diplomate chinois a fait part « de la volonté des deux parties d’augmenter le volume des investissements, conformément aux dispositifs de la nouvelle loi sur l’investissement en Algérie, et ce, en vue de créer un environnement d’investissement favorable, incitatif, idoine et encourageant, mais aussi de consolider l’économie, le commerce et l’investissement, et d’ouvrir des horizons plus larges de coopération économique bilatérale ».

