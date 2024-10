Algérie – Chine : l’ambassadeur chinois Li Jian fait une annonce importante !

Le 29 septembre dernier, l’Ambassade de Chine en Algérie a célébré le 75ᵉ anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L’événement, organisé au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, a rassemblé plusieurs hauts dignitaires et invités de marque, venus marquer cette date historique pour la Chine.

Lors de la cérémonie, Son Excellence l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Jian, a pris la parole pour dresser un bilan des accomplissements réalisés par son pays depuis 1949. Sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a connu des avancées remarquables dans divers domaines, consolidant sa position en tant que puissance mondiale.

En outre, l’ambassadeur chinois a salué les efforts de l’Algérie, qu’il considère comme un modèle de modernisation et de développement. Il a noté les résultats prometteurs obtenus, en particulier dans les réformes économiques et administratives.

En réaffirmant le soutien indéfectible de la Chine, l’ambassadeur a exprimé la volonté de Pékin de continuer à accompagner l’Algérie dans son rôle grandissant sur la scène régionale et internationale.

Li Jian a aussi évoqué les relations bilatérales entre les deux pays, en insistant sur les résultats positifs de la rencontre historique entre les présidents algérien et chinois à Pékin. Il a affirmé que cette coopération stratégique serait renforcée pour atteindre de nouveaux sommets, notamment à travers des projets communs dans divers secteurs clés.

L’ambassadeur Li Jian annonce la fin de sa mission en Algérie

Dans son discours, l’ambassadeur chinois en Algérie, Li Jian, a annoncé la fin prochaine de sa mission après deux années passées en Algérie. « Beaucoup d’ambassadeurs ont terminé leurs missions cette année et ont quitté l’Algérie, et je terminerai aussi bientôt ma mission pour rentrer en Chine. Ces deux dernières années passées ici m’ont laissé une impression magnifique et profonde », a-t-il déclaré.

Le diplomate chinois a tenu à exprimer son admiration pour la beauté des paysages de l’Algérie, la richesse de sa culture et de ses ressources, ainsi que l’hospitalité de son peuple. Il a également souligné le potentiel de développement considérable que recèle notre pays.

« L’Algérie possède toutes les conditions pour devenir un grand et puissant pays. Pour moi, travailler ici a été une expérience inoubliable et précieuse. Ce pays est un véritable carrefour pour les diplomates, offrant un environnement favorable aux échanges approfondis et au renforcement des relations entre les nations », a affirmé Li Jian.

Algérie – Chine : Li Jian appelle au renforcement des relations bilatérales

Dans un discours empreint d’émotions, l’ambassadeur chinois a aussi remercié le gouvernement algérien, ainsi que les amis algériens de tous horizons et les missions diplomatiques en Algérie, pour leur soutien indéfectible au travail de l’ambassade de Chine.

« Je porterai toujours dans mon cœur le développement des relations sino-algériennes. J’encourage chacun à continuer à soutenir le travail de l’Ambassade et à renforcer les relations entre nos deux pays. Que la coopération sino-algérienne soit toujours plus dynamique et que l’amitié entre nos deux nations perdure éternellement », a-t-il conclu.

Li Jian a ainsi laissé un message fort, appelant à la prospérité pour la Chine et l’Algérie, tout en adressant ses vœux de santé et de succès à tous ceux qu’il a rencontrés au cours de sa mission.