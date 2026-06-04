Algérie – Chine : la jeunesse au cœur du renforcement de la coopération culturelle

Mercredi soir, à Alger, des centaines de jeunes Algériens et Chinois se sont retrouvés pour célébrer « Mangzhong », une fête traditionnelle marquant les semailles d’été. Derrière les jeux et les rires, cet événement révèle une véritable volonté de tisser des liens intimes et durables entre les nouvelles générations des deux pays. Une immersion fascinante dans la culture chinoise.

En effet, une centaine de jeunes Chinois et Algériens se sont retrouvés mercredi soir dans une atmosphère festive pour la deuxième édition de la rencontre d’amitié organisée conjointement par l’ambassade de Chine en Algérie et le groupe de construction CSCEC. Placé sous le thème « À la saison de Mangzhong, à la rencontre de la jeunesse », l’événement a mis à l’honneur cette fête traditionnelle chinoise qui marque, dans le calendrier solaire, la période des semailles d’été. Un symbole fort, choisi à dessein pour parler d’avenir et de liens durables entre les deux peuples.

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Qu’est-ce que Mangzhong ?

Mangzhong est l’un des vingt-quatre termes solaires du calendrier chinois traditionnel. Littéralement, il désigne « l’épi barbu » et correspond à la période la plus intense des travaux agricoles. C’est le moment où les grains mûrissent et où les paysans sèment pour les récoltes futures.

Période : début juin, selon le calendrier grégorien

Symbolique : labeur, vitalité, espoir et promesse de récolte

Statut : patrimoine culturel immatériel de la civilisation chinoise

Choisir ce cadre pour réunir des jeunes des deux nations n’est pas anodin. C’est une invitation à semer, ensemble, les graines d’une amitié sino-algérienne appelée à porter ses fruits.

Une soirée riche en échanges culturels et en convivialité

Réunis autour de jeux d’équipe, de défis interactifs et d’ateliers créatifs, les participants ont vécu une soirée haute en couleurs. Étudiants et enseignants de l’Institut Confucius, représentants du département de langue chinoise, jeunes diplomates et salariés des entreprises chinoises présentes en Algérie : tous ont partagé le même espace, dans un esprit de compétition amicale et de découverte mutuelle.

Parmi les personnalités présentes figuraient l’ambassadeur Dong Guangli et Tang Hao, président du conseil d’administration de CSCEC. Leur présence commune illustre la complémentarité entre diplomatie et coopération économique dans la relation sino-algérienne. Ce type de rencontre confirme une tendance de fond : investir dans la jeunesse et la culture pour consolider les liens entre les deux pays.

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Coopération Algérie-Chine : la jeunesse au cœur des relations bilatérales

Prenant la parole devant l’assemblée, l’ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Guangli, a livré un discours à la fois poétique et émouvant. Il a d’abord établi un parallèle entre la saison de Mangzhong et la jeunesse : « Le Mangzhong est le moment le plus chargé et le plus exigeant de l’année, tout comme la jeunesse est la période de la vie où on doit le plus s’engager et se surpasser. »

Le diplomate a ensuite dressé un bilan positif de la coopération bilatérale depuis le début de l’année. Plusieurs mégaprojets portés par des entreprises chinoises ont enregistré des avancées significatives. Depuis le 1ᵉʳ mai, la Chine applique un traitement à tarif zéro aux exportations des 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle, dont l’Algérie. Une mesure qui, selon lui, donne « un nouvel élan puissant à la coopération économique et commerciale bilatérale ».

L’ambassadeur a également rappelé que 2026 est l’Année des échanges culturels et humains sino-africains. Un cadre qui explique la multiplication des initiatives comme celle de mercredi soir. Sa conclusion s’adressait directement aux jeunes présents : « Faites en sorte que l’amitié sino-algérienne s’élève à travers les générations et s’épanouisse grâce à nos efforts communs ! »

Relations sino-algériennes : un message fort adressé aux jeunes générations

Dans son message adressé à la jeunesse, l’ambassadeur Dong Guangli a exprimé sa confiance dans l’avenir du partenariat stratégique global entre l’Algérie et la Chine. Il a estimé que les orientations des dirigeants des deux pays, combinées aux efforts de leurs peuples, permettront de renforcer davantage cette coopération bilatérale dans les années à venir.

S’adressant particulièrement aux jeunes, il les a invités à saisir les opportunités qui s’offrent à eux et à contribuer activement au développement des relations sino-algériennes, afin de préserver et de transmettre cette amitié historique aux générations futures.

D’ailleurs, cette rencontre autour de Mangzhong s’inscrit dans une série d’initiatives portées par l’ambassade depuis plusieurs mois. Le Festival des Bateaux-Dragons, la célébration du Nouvel An chinois ou encore le concours de langue chinoise ont tous mobilisé des centaines de jeunes Algériens autour de la culture chinoise.

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