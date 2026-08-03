Algérie – Chine : la Foire de Canton et le « tarif zéro » renforcent les échanges commerciaux

À l’occasion de la conférence de promotion de la Foire de Canton tenue à Alger le 29 juillet dernier, l’Ambassadeur de Chine en Algérie, Son Excellence Dong Guangli a salué une dynamique économique record et l’ouverture inédite du marché chinois aux exportations algériennes.

Les relations économiques et commerciales entre l’Algérie et la Chine franchissent un nouveau palier stratégique. En effet, lors d’une conférence de promotion d’envergure dédiée à la prestigieuse Foire de Canton, organisée à Alger en présence de dirigeants économiques des deux pays, l’Ambassadeur de Chine en Algérie, l’ambassadeur Dong Guangli, a mis en avant une coopération bilatérale « pragmatique, solide et résolument tournée vers l’avenir ».

L’événement a servi de tribune pour réaffirmer le rôle central du marché chinois dans le plan de diversification économique mené par les autorités algériennes.

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Organisée conjointement avec le Centre du commerce extérieur de Chine et la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI), représentée par son Vice-Président, M. Lakhdar Madjen, cette rencontre a rassemblé un parterre d’opérateurs économiques, d’investisseurs et de décisionnaires institutionnels. Elle intervient à un moment charnière où l’Algérie accélère sa transition industrielle et la modernisation de ses secteurs clés.

Des chiffres record : La Chine en passe de devenir le 1er partenaire commercial de l’Algérie

Les données chiffrées dévoilées lors du discours de l’Ambassadeur témoignent d’un essor exceptionnel de la coopération bilatérale, portée par l’Initiative « la Ceinture et la Route ». Alors que les échanges commerciaux avaient déjà dépassé la barre historique de 15 milliards de dollars en 2025 pour un volume d’investissements chinois cumulés de 7 milliards de dollars, l’année 2026 affiche un rythme encore plus soutenu.

Au premier semestre 2026, le commerce bilatéral a dépassé 9 milliards de dollars, marquant une hausse de 28,3 % en glissement annuel. S.E.M. DONG Guangli a souligné avec satisfaction que :

« La Chine, en tant que pays, est en passe de devenir le premier partenaire commercial de l’Algérie. Ces chiffres illustrent pleinement la solidité des fondements de notre coopération pragmatique, son dynamisme et ses perspectives prometteuses », a affirmé le diplomate chinois.

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Franchise douanière totale : Un « Canal Vert » vers le vaste marché chinois

L’une des annonces majeures réaffirmées par le diplomate chinois concerne l’entrée en vigueur, depuis le 1er mai 2026, d’une politique de droits de douane nuls appliquée par Pékin à l’égard de 53 pays africains, dont l’Algérie.

Cette franchise totale s’accompagne d’un assouplissement drastique des procédures d’accès et d’une optimisation du « canal vert » des douanes chinoises pour les produits agroalimentaires et agricoles.

Désormais, un mécanisme d’« accès collectif » simplifie l’importation de nombreuses denrées à faible risque (piments séchés, noix de cajou, grains de café, et très récemment les produits aquatiques sauvages), évitant l’obligation de signer de lourds protocoles sanitaires bilatéraux au cas par cas.

« Il ne s’agit pas seulement d’une mesure tarifaire préférentielle, mais d’une action concrète par laquelle la Chine soutient le développement de l’Afrique et partage les opportunités offertes par son vaste marché », a déclaré l’ambassadeur chinois.

Les premiers résultats de cet accord sont spectaculaires : au cours des six premiers mois de l’année 2026, les exportations algériennes vers l’Empire du Milieu ont bondi de 111,6 %, atteignant 980 millions de dollars.

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Valoriser le « Made in Algeria » et accompagner la « Nouvelle Algérie »

Cette synergie commerciale s’inscrit en droite ligne avec les orientations stratégiques du gouvernement algérien axées sur la construction d’une « Nouvelle Algérie victorieuse », fondée sur la diversification économique, la réindustrialisation et le renforcement des capacités productives nationales.

L’Algérie dispose d’atouts de premier plan hautement prisés par les consommateurs et industriels chinois : dattes de qualité supérieure, huile d’olive, agrumes, laine, tapis, sans oublier d’abondantes ressources énergétiques et minières.

Afin de faciliter ces flux, la partie chinoise collabore étroitement avec les autorités compétentes algériennes pour simplifier l’enregistrement des entreprises agroalimentaires dans le système des douanes chinoises.

La Foire de Canton : Le tremplin idéal pour les opérateurs économiques

Au cœur de cette dynamique, la Foire de Canton (China Import and Export Fair) s’impose comme le carrefour inévitable pour concrétiser ces opportunités.

Véritable vitrine technologique et commerciale, elle ne sert plus uniquement à l’importation d’équipements de pointe en Algérie, mais devient une plateforme d’exposition privilégiée pour le savoir-faire algérien.

En conclusion, l’Ambassadeur a tenu à rappeler la philosophie profonde de ce partenariat : « La coopération sino-algérienne n’est pas un arrangement à court terme, mais une grande cause de longue durée ; il ne s’agit pas d’un échange à sens unique, mais d’une réussite mutuelle. »

Alors que la Foire de Canton s’apprête à accueillir sa prochaine session, l’appel est lancé aux opérateurs algériens pour saisir ces facilités douanières historiques et positionner durablement le label algérien au cœur de la deuxième économie mondiale.

Pour rappel, la 140ᵉ édition de la Foire de Canton, prévue à l’automne 2026, se déroulera en trois phases. La première aura lieu du 15 au 19 octobre et sera consacrée à l’électronique, aux machines, à l’outillage, aux véhicules et aux énergies nouvelles. La deuxième se tiendra du 23 au 27 octobre, avec un focus sur les articles de maison, le mobilier, les cadeaux et les matériaux de construction. Enfin, la troisième phase se déroulera du 31 octobre au 4 novembre, autour des textiles, des biens de consommation, des jouets, de la santé et de l’alimentation.

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