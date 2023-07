Algérie – Chine : 19 accords et mémorandums signés à Pékin

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi à Pékin, avec son homologue chinois, Xi-Jinping, la cérémonie de signature entre les deux pays de 19 documents comprenant des accords et mémorandums d’entente.

La cérémonie de signature de ces accords et mémorandums d’entente dans plusieurs secteurs s’est déroulée au Grand Palais du peuple à Pékin, à l’issue des entretiens tenus entre le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois.

Parmi ces accords figure la signature d’un accord de coopération entre l’Algérie et la Chine dans le domaine du transport ferroviaire. De plus, un mémorandum d’entente a été signé pour la création d’un centre de conversion technologique, ainsi qu’un accord de coopération dans le domaine agricole et un accord-cadre de coopération dans les communications.

De plus, un mémorandum d’entente a été établi pour promouvoir la coopération commerciale. Un autre mémorandum d’entente a été signé entre l’Académie chinoise de gouvernance et le ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, ainsi qu’un mémorandum d’entente pour la coopération technique dans le domaine de la quarantaine animale et végétale.

Mais aussi, un programme exécutif de coopération et d’échange dans le domaine de la recherche scientifique a été signé, ainsi qu’un mémorandum d’entente pour la coopération dans le domaine de la justice. Un mémorandum d’entente a également été établi dans le domaine du développement social, ainsi qu’une coopération dans les énergies renouvelables et l’énergie hydrogène.

La coopération dans le domaine du transport ferroviaire

En outre, on dénombre aussi la signature de l’accord de coopération dans le domaine du transport ferroviaire entre l‘Algérie et la Chine ouvre la voie à un partenariat prometteur. Ce partenariat vise à développer et moderniser le secteur ferroviaire algérien, en bénéficiant de l’expertise chinoise dans ce domaine. Il permettra d’améliorer les infrastructures ferroviaires, de renforcer les échanges commerciaux et de faciliter les déplacements des personnes et des marchandises entre les deux pays.

Mais également, la signature du mémorandum d’entente pour la création d’un centre de conversion technologique constitue un pas important vers le développement de l’innovation en Algérie. Ce centre permettra de favoriser le transfert de technologies et de savoir-faire entre les deux pays, stimulant ainsi la croissance économique et l’émergence de nouvelles industries. Il offrira également des opportunités de formation et de recherche dans le domaine de la technologie, contribuant ainsi à renforcer les compétences locales et à promouvoir l’emploi.

Par ailleurs, la coopération dans l’agriculture, permettra de promouvoir le développement de ce secteur, d’améliorer la productivité et la qualité des produits agricoles, et de faciliter l’accès aux marchés internationaux. Le renforcement des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Chine contribuera à la croissance économique des deux pays.

Enfin, la signature du mémorandum d’entente dans le domaine du sport marque un rapprochement entre l’Algérie et la Chine dans le domaine sportif. En effet, ce partenariat favorisera les échanges sportifs, les rencontres entre les athlètes et les échanges d’expériences dans le domaine de la préparation physique et des entraînements. Il renforcera également la coopération dans l’organisation d’événements sportifs internationaux, permettant ainsi de promouvoir l’image des deux pays sur la scène sportive mondiale.