Algérie – Canada : l’augmentation de vols annoncée en stand-by

Depuis le 1er juin 2021, les frontières algériennes ont été rouvertes partiellement et ce après une fermeture de plus d’un à cause de la pandémie de Coronavirus, qui a bouleversé le monde entier, et plus encore le trafic aérien et maritime.

Après l’ouverture partielle des frontières algériennes peu de vols et de destinations étaient disponibles, mais au fer et à mesure des mois, le gouvernement a annoncé plus de destinations ouvertes. L’un des pays concernés par cette ouverture était le Canada, qui compte un nombre important d’algériens qui y résident.

Le 18 octobre 2021, le département de Aissa Bekkai, ministre des transports, donne le feu vert pour la reprise des vols commerciaux entre l’Algérie et le Canada, avec 3 vols programmés par semaine avec Air Algérie, et 3 vols avec Air Canada.

Quelques mois plus tard, le 9 février 2022, ce même département annonce une augmentation du nombre de vols entre l’Algérie et le Canada, en effet ces derniers passent de 3 à 5 vols par semaine pour Air Algérie. Cette décision devait prendre effet à partir du 28 février 2022.

« À partir de lundi 28 février 2022, le nombre de vols entre l’Algérie et la Tunisie sera porté à cinq vols au lieu de trois par semaine (…) Dans le cadre de la réciprocité, la partie canadienne (Air Canada) bénéficiera du même nombre de vols entre les deux pays, soit cinq vol hebdomadaires », lit-on dans le communiqué du ministère.

Pas de vols supplémentaires vers le Canada pour Air Algérie

Malgré l’annonce faite pat le ministère du Transport, qui portait de 3 à 5 vols par semaine entre l’Algérie et le Canada pour la compagnie nationale Air Algérie, à partir du 28 février 2022, cependant la compagnie nationale n’a pas encore ajouté les deux vols en question. Selon les informations qui circulent à ce sujet, Air Algérie aurait déjà du mal à remplir les 3 vols programmés par semaine depuis le mois d’octobre 2021.

Selon certaines sources, ces deux vols supplémentaires, devraient être ajoutés lors de la période estivale, ou la demande devrait être plus importante.

Sur les plateformes d’Air Algérie, on constate que la demande n’est pas très importante, car on peut encore trouver des places disponibles pour les vols programmés durant les premiers jours du mois de mars en cours.

Il est à noter la compagnie aérienne nationale sera soumise à une rude concurrence sur cette liaison avec Air Canada qui devrait reprendre la liaison vers l’Algérie, dès le mois de juin 2022. La compagnie canadienne envisage d’opérer trois vols par semaine avec un Airbus A330 comme Air Algérie.