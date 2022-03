Algérie – Cameroun : Zekrini lance un conseil aux hommes de Belmadi

La nomination de l’arbitre Botswanais, Joshua Bondo, pour officier la première manche de la double confrontation de l’équipe d’Algérie contre le Cameroun à Douala le 25 mars prochain n’arrête pas de faire jaser la sphère algérienne. C’est au tour de Mohamed Zekrini, l’ancien arbitre international et consultant, de s’exprimer sur la question.

Pour Zekrini, « le plus important est de rester concentré sur la performance de l’équipe d’Algérie et ne pas accorder, voire oublier l’identité de l’arbitre » dit-il sur les ondes de la radio nationale. Mohamed Zekrini a fait rappeler le penalty non sifflé pour les Fennecs suite à une obstruction sur le capitaine des verts, Riyad Mahrez.

L’ex-arbitre international algérien s’est armé d’un optimisme prudent en demandant aux hommes de Djamel Belmadi de ne rester focalisés que sur les détails de la rencontre en elle-même.

Zekrini a indiqué que les carences de la pelouse du Japoma Stadium à Douala suffisent déjà et qu’il ne faut pas additionner à cela d’autres éléments perturbateurs. Finalement, le premier sifflet algérien de l’époque a conseillé aux joueurs algériens de garder leur sang froid et de maîtriser leurs nerfs pour éviter d’écoper d’éventuels avertissements, car l’arbitre Joshua Bondo n’hériterait pas à sanctionner la première faute commise par les Fennecs.

Les verts et l’arbitrage

C’est un sujet qui fait polémique à chaque fois qu’il est évoqué. Néanmoins, il ne faut pas crier au loup à la moindre décision en défaveur de l’équipe d’Algérie. Certes, les coéquipiers de Youcef Belaïli ont rarement été officier d’une manière équitable, même lors des compétitions hors du continent africain, mais les réactions parfois exagérées à propos de l’arbitrage peuvent écorcher la réputation des Fennecs en leurs faisant coller l’étiquette d’équipe qui cherche des aides de partout alors que cette dernière a les armes nécessaires pour battre n’importe quel adversaire en Afrique.

Pour le déplacement de l’équipe d’Algérie au Cameroun pour affronter les Lions de Rigobert Song et de Samuel Eto’o, le coach Djamel Belmadi compte effectuer des changements sur sa liste de joueurs convoqués pour cette confrontation cruciale. L’entraîneur champion d’Afrique en 2019 étude la possibilité de faire revenir des vétérans pour pallier les lacunes de la dernière coupe d’Afrique. Un parcours qui restera gravé dans la mémoire des joueurs et des fans, mais qui pourrait être la plus grande des motivations afin d’espérer une qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar.