Algérie – Cameroun : Tebboune félicite et encourage les verts

L’Algérie a affronté le Cameroun pour un match barrage hier, vendredi et en est ressortie victorieuse.

C’est dans ce contexte que le président de la république algérienne a tenu à féliciter l’équipe nationale suite à son but par le biais d’un tweet posté sur le dit réseau social. Il a aussi émis un message d’encouragement en écrivant « nous célébrerons à Blida », lieu où le match retour se déroulera.

Le peuple algérien a lui aussi été fier de ce résultat. Les citoyens du pays, ainsi que la diaspora ont exprimé leur joie et inonde les réseaux sociaux de photos, vidéos, et messages d’encouragements pour les verts en espérant que le prochain match, tout aussi décisif pour la qualification pour la Coupe du monde du Qatar 2022 soit une deuxième victoire nous assurant ainsi une place pour la prochaine étape.

Une victoire méritée par les verts

Les algériens étaient restés sur leur faim après leur défaite à la CAN, et les joueurs n’ont pas manqué l’occasion de ce match barrage pour redorer le blason algérien.

Match très décisif, pouvant éventuellement donner accès au mondial ou priver les verts de cette joie, l’équipe nationale l’a emporté à Douala dans le fief de Japoma un but à zéro inscrit à la 41eme minute par Islam Slimani.

La victoire n’en est que plus belle, sachant que cela faisait 24 ans que le Cameroun n’avait pas été battu à domicile, un exploit que les fennecs peuvent à présent s’octroyer.

Le match retour se déroulera à Blida en Algérie au stade Mustapha-Tchaker, le mardi 29 mars 2022. Le Ministère de la jeunesse et des sports a d’ailleurs révélé grâce à un communiqué publié sur sa page Facebook, que le début de l’opération de vente des billets pour le match commencera le dimanche 27 mars au dit stade.

Le peuple algérien, compte sur l’équipe nationale pour rafler une deuxième victoire, et ainsi se qualifier pour la coupe du monde.