Algérie – Cameroun : Quel schéma tactique pour les verts ?

Dans quelques jours, l’Équipe nationale de Football sera opposée au Cameroun dans le cadre des barrages qualificatifs. Une place à la Coupe du monde 2022 au Qatar est à aller chercher pour les verts qui restent sur une CAN ratée et des prestations peu rassurantes. Au-delà de l’aspect sportif, c’est au niveau tactique que de nombreuses interrogations se posent. Quel dispositif ? Garder l’esprit avec le duo Mahrez-Belaili, mais qui sera aligné au poste d’avant-centre ?

En effet, après trois prestations minimes contre le Botswana, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, l’Algérie doit se reprendre. Quoi de mieux qu’une rencontre contre les Camerounais, qui auront cœur à se qualifier après la CAN ratée devant son public. Cependant, les questions tactiques sont nombreuses pour Djamel Belmadi.

Bonifier le milieu de terrain face à Vincent Aboubakar et l’armada offensive camerounaise ne serait pas de refus. Défensivement, l’entente Mandi-Benlamri pourrait être de sortie avec Youcet Attal (voire Benayada) sur le flanc droite et Rami Bensbaini sur le flanc gauche. Devant, le quatuor offensif devrait être aligné avec le 4-2-3-1.

Quel milieu donc ?

Il y a du monde au milieu. Ismail Bennaceur devrait tenir sa place, peu importe le schéma tactique. C’est à ses côtés qu’il y a des interrogations. Hichem Boudaoui ? Ramiz Zerrouki ? Adléne Guedioura ? Sofiane Feghouli ? Djamel Belmadi aura de nombreuses possibilités face à Ekambi et ses coéquipiers.

La non-convocation d’Adem Zograne a fait couler beaucoup d’ancres en vue des belles prestations sorties par le jeune milieu de terrain avec son club (SC Charleroi/Belgique). Néanmoins, le sélectionneur semble avoir sa propre vision. Estimant qu’il a besoin d’un profil différent, tel que celui d’un Adléne Guedioura pour une mission qui est, selon lui, « spécifique ».

Le 4-2-3-1 offensif est possiblement le schéma qui fait le plus rêver les fans de l’équipe nationale. Avec deux récupérateurs, à savoir Ismaïl Bennaceur, et Adléne Guedioura (voire Ramiz Zerrouki), on pourrait retrouver Sofiane Feghouli dans le rôle de meneur de jeu et Youcef Belaili dans un couloir, là où il a réalisé ses meilleurs matchs en sélection. Tandis que, dans l’autre couloir sera occupé par le capitan Ryad Mahrez, très performant dernièrement avec son club (Manchester City).

Le poste d’avant-centre : un vrai casse-tête pour Belmadi

À seulement quelques jours du coup d’envoi des matches barrages, l’entraîneur de l’équipe d’Algérie Djamel Belmadi se retrouve dans une autre situation un peu délicate. Cette fois-ci le poste d’avant-centre.

Comme prévu, c’est l’attaquant Baghdad Bounedjah qui a été sacrifié par Belmadi. En méforme, l’attaquant d’Al Sadd, a perdu son efficacité devant les buts, ce qui dure depuis assez longtemps maintenant. En manque de confiance, l’attaquant d’Al Sadd rate même des buts faciles avec son club et a été lors des derniers matches relégué au banc des remplaçants.

Pour le remplacer, Djamel Belmadi a fait appel à l’attaquant d’Al Wakrah (Qatar Super league) Mohamed Benyettou. En forme cette saison, Mohamed Benyettou, a enchaîné les belles prestations de premier ordre avec son club. Ainsi il fera tout son possible pour réussir là où Baghdad a échoué et lui voler sa vedette.

La liste des convoqués est marquée également par le retour d’un autre avant-centre qui n’a pas été convoqué depuis 2018 à savoir Ishak Belfodil. En effet, ce dernier est pareillement dans une belle forme en club et affiche un niveau très intéressant avec une équipe pourtant faible. Il arrive malgré ça à sortir des prestations de niveau face aux ogres de la Bundesliga, comme face au Bayern et le Dortmund.

Sévèrement critiqué après la convocation d’Ishak Belfodil, Djamel Belmadi est revenu sur ce choix, en défendant et encensant le joueur, « Belfodil a été un joueur très prometteur. Il a beaucoup été comparé à Benzema à un moment donné. À mes débuts comme entraîneur, j’avais Georges Prost qui, il y a 10 ans, me le vantait déjà comme un super joueur. En pleine possession de ses moyens, il peut apporter énormément. Li fat mat, c’est un joueur qui aime jouer, techniquement, très habile malgré sa taille”, a-t-il déclaré.

Néanmoins, le poste semble déjà réservé au buteur expérimenté Islam Slimani. Impliqué dans 6 buts avec 5 réalisations et une passe décisive lors de ses 6 derniers matches TCC, l’ancien du CRB est dans une excellente forme.

Ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l’EN se rassure et rassure son sélectionneur qui pourra donc compter sur son sens du but pour les matches face au Cameroun.