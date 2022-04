Algérie – Cameroun : quand un responsable de la FIFA soutient Gassama

Selon le célèbre arbitre Italien, Pierluigi Collina, le Gambien Bakary Gassama, qui a officié Algérie-Cameroun le 29 mars dernier à Blida, n’a pas commis d’erreurs d’arbitrage. Il pointe du doigt la mauvaise réalisation de l’EPTV qui a beaucoup pénalisé les arbitres de la VAR pour voir les actions de tous les côtés.

Une semaine après l’élimination de la sélection nationale de la coupe du monde Qatar-2022, l’arbitre Gambien Bakary Gassama, qui a officié Algérie-Cameroun, continue à faire l’actualité sur les réseaux sociaux, notamment après que son nom ait figuré dans la liste des arbitres Africains concernés par la prochaine coupe du monde. Seulement, les ardeurs sont entrain de s’estomper petit à petit.

Selon nos confrères de «Compétition», le secrétaire général de la FAF Mounir Debichi et le membre du bureau fédéral Rachid Oukali ont profité de leur présence à Doha, pour assister au tirage au sort de la coupe du monde, pour s’approcher du célèbre arbitre Italien Pierluigi Collina pour débattre les prestations du Gambien lors de ladite rencontre. Ayant certainement eu vent de ce qui s’est dit après le match de mardi passé, notamment par les médias, Collina s’est, visiblement, bien préparé, il avait sur lui les images de toutes les actions litigieuses de cette partie,

«Collina a donc pris les commandes, faisant défiler les actions litigieuses une par une, donnant du crédit à Gassama, d’abord sur l’action du but refusé à Slimani, confirmant qu’il y avait bel et bien main. Il a validé sa décision aussi concernant l’action où Islam a réclamé un penalty, renvoyant la balle aux arbitres de la VAR, qui avaient la liberté d’intervenir pour signaler une faute, lorsque le Gambien n’a pas branché, mais cela n’a pas été fait. », c’est ce qu’ont rapporté nos confrère de «Compétition».

Il remet en cause la mauvaise réalisation de l’EPTV

Les Algériens accusent Bakary Gassama de ne pas avoir utilisé la VAR dans certaines actions décisives, citant notamment celle du premier but Camerounais, où il y avait bel et bien faute sur Aissa Mandi avant que Choupo-Moting ne mette le cuire au fond des filets.

Si le Gambien n’a pas utilisé la VAR, ça aurait été, probablement, à cause de la mauvaise réalisation de l’EPTV. Autrement dit, les arbitres de la VAR ne disposaient pas de la reprise de l’action de tous les angles pour demander à Gassama de la revoir.

«Collina est ensuite revenu sur l’action qui a fait couler le plus d’encre, à savoir le premier but du Cameroun, et cette poussette que tout le monde a pu voir, et qui a eu un effet sur le score final de la partie. Le célèbre ancien arbitre italien a reconnu qu’il y avait une situation litigieuse, mais pas assez claire, la VAR n’a pas été assez convaincante, à cause d’une ‘’mauvaise réalisation’’ et un ‘’mauvais replay’’», ajoute la même source.

En réconfortant Gassama et en remettant en cause la mauvaise réalisation de l’EPTV, Pierluigi Collina met donc fin aux espoirs de la rue algérienne. Seulement, le sort du Gambien de ce dernier reste toutefois lié au rapport du contrôleur, le Gambien n’est pas à l’abri d’une mauvaise note qui viendrait tuer ses espoirs de figurer parmi les référées de la Coupe du monde, c’est tout le mal qu’il risque d’essuyer, ça sera déjà une bonne sanction pour lui, et pour son arbitrage vicieux qui a tué les espoirs de la sélection nationale et du peuple algérien.