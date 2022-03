Algérie – Cameroun : plusieurs clubs européens encouragent les Verts

Plus que quelques heures nous séparent de l’une des confrontations choc des matchs barrages de la zone Afrique pour la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar, il s’agit de la rencontre opposant les Fennecs aux Lions Indomptables.

En effet, les Fennecs de Djamel Belmadi affronteront les Lions Indomptables de Rigobert Song ce vendredi 25 mars, dès 18 heures, à Bafoussam au Cameroun, dans le cadre des matchs barrages de la zone Afrique pour la prochaine Coupe du Monde de football.

Plusieurs clubs européens ont exprimé leur soutien à l’équipe nationale, à l’instar de l’Olympique de Marseille (OM), ancien club de Djamel Belmadi, et le Manchester City, club du capitaine des Verts, Riyad Mahrez.

En effet, dans une publication sur sa page Facebook officielle, l’Olympique de Marseille a souhaité une bonne chance à l’équipe nationale pour les qualifications au mondial du Qatar.

L’OM, ancien club du sélectionneur national Djamel Belmadi, n’a pas manqué de lui adresser ses meilleurs vœux à l’occasion de son 46ᵉ anniversaire, qui coïncide justement avec le match tant attendu d’aujourd’hui.

En force derrière Riyad Mahrez, le Manchester City a également publié un message d’encouragement sur sa page Facebook pour souhaiter une bonne chance au redoutable capitaine d’équipe des Fennecs.

Arsène Wenger soutient l’Algérie

Le légendaire entraineur français Arsène Wegner s’est également exprimé au sujet de la rencontre opposant l’Algérie au Cameroun. Optimiste et encourageant, Arsène Wegner s’est dit « curieux de voir la performance de l’Algérie à la prochaine coupe du monde ».

En effet, lors d’une interview, l’entraîneur de l’Arsenal s’est montré optimiste quant à cette rencontre et a expliqué que l’équipe nationale présentait « des qualités sur le plan techniques et statistiques ». « J’ai dès le départ vu que l’Algérie, sur le plan statistique, est très compacte… et a montré une qualité technique et une agilité dans la conservation du ballon supérieure à beaucoup d’équipes », a détaillé l’ancien défenseur français.

Estimant que l’équipe des Fennecs pouvait viser très loin, Arsène Wegner a donné quelques conseils aux Verts, notamment l’importance de « la rigueur » et de « l’esprit d’équipe ». « Si les joueurs découvrent qu’ils peuvent accomplir de grandes choses ensemble, le reste devient beaucoup plus facile. Il faut continuer à être rigoureux », a-t-il encore affirmé.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aujourd’hui, l’équipe nationale de football affronte son adversaire Camerounaise dans le cadre des matchs barrages de la zone Afrique pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. Un match décisif pour l’Algérie que les fidèles supporteurs des Verts pourront suivre dès 18 heures sur la chaîne de télévision nationale.