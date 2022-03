Cameroun – Algérie : on connait le 11 de Belmadi

Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a désigné les joueurs qui auront la tâche de dompter les Lions camerounais. Belmadi a opté pour un schéma hybride de 3-4-3 composé de : Rais M’boulhi dans la cage des verts.

Aissa Mandi, Djamel Benlamri et Abdelkader Bedrane dans la ligne défensive avec Hocine Benayada et Ramy Bensabaini respectivement dans le rôle de piston droit et gauche. Le milieu de terrain algérien sera animé exclusivement par : Ismaïl Bennacer et Ramiz Zerrouki.

Le coach Belmadi compte sur ses atouts offensifs : Riyad Mahrez, Youcef Belaïli et Islam Slimani pour arracher une victoire de Douala.

Le 11 camerounais

L’entraîneur camerounais, Rigobert Song a composé le 11 de départ suivant : Andre Onana, portier de l’Ajax Amsterdam au but. Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo dans la défense. Hongla, Gouet et J.Onana dans le milieu de terrain. Choupo-Moting, Aboubakar, Toko Ekambi en attaque.