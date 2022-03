Algérie – Cameroun : liste des joueurs sélectionnés par Belmadi

L’équipe d’Algérie de football est aux portes d’une rencontre décisive avec le Cameroun, dans le cadre de « la dernière ligne droite » des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

À cette occasion, l’entraîneur des verts, Djamel Belmadi, a dévoilé, ce samedi 19 mars 2022, la liste finale des 24 joueurs sélectionnés pour le choc Algérie – Cameroun, tant attendu par les fans du ballon rond. Cette liste compotre une énorme surprise, mais aussi un retour des vétérans dont les noms ont failli être oubliés par le public algérien.

Le retour des verts intervient cette fois-ci dans un contexte favorable pour Belmadi, marqué par les belles performances de plusieurs joueurs à l’image de Mahrez, Slimani, mais aussi Benrahma.

La liste de Belmadi pour les matchs Algérie – Cameroun

En effet, Djamel Belmadi opte pour son trio habituel de gardiens de but. Le coach national a fait appel à l’indéboulonnable Rais M’Bolhi et également à deux autres gardiens remplaçants, à savoir Alexandre Oukidja (FC Metz) et Mustapha Zeghba (Damac FC).

Concernant défenseurs sélectionnés pour le match barrage, Belmadi a opté pour : Youcef Laouafi, Hocine Benayada, Youcef Attal, Ramy Bensebaini, Ahmed Touba, Djamel Benlamri, Aissa Mandi, Abdelkader Bedrane et enfin Mehdi Tahrat.

Pour le milieu de terrain, le coach national a fait aussi appel à : Ismail Benacer, le joueur de Mythique Milan AC sera de la partie, mais aussi Sofiane Feghouli, Adlene Guedioura Hichem Boudaoui, Sofiane Bendebka et Ramiz Zerrouki figurent de plus sur la liste.

Quant à l’attaque, le sélectionneur des verts a opté pour : Ryad Mahrez, le chouchou des supporters des fennecs, mais aussi à cinq autres attaquants. Il s’agit d’Islam Slimani, la pointe du Sporing CP, de Ishak Belfoudil, Youcef Belaili, Rachid Ghezal et de Mohamed Benyettou.