Algérie – Cameroun : le onze guerrier de Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé le onze rentrant qui livrera le match de ce soir face au Cameroun. Comme il fallait s’y attendre, il a reconduit le même schéma tactique que celui prôné lors de la première manche à Douala, à savoir le 3-4-3.

Sans surprise, Rais M’bolhi sera dans les bois. Le compartiment défensif sera composé du trio Abdelkader Bedrane, Djamel Benlamri et Aissa Mandi. Hocine Benayada et Youcef Atal occuperont du couloir droit et celui du gauche. Comme ce fut le cas lors du match aller, les défenseurs seront appelés à tenir le coup.

Ramiz Zerrouki et Ismail Bennacer seront eux également reconduis. Ils auront pour mission de récupérer les balles et relancer les attaques, faisant ainsi la liésion entre la défense et l’attaque.

Enfin, le compartiment offensif sera composé du trio Youcef Belaïli, Riyad Mahrez et Islam Slimani. Un trio sur lequel tous les espoirs se reposent pour désaxer la défense Camerounaise.