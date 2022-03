Algérie – Cameroun : l’avant match

C’est le jour J, l’Algérie affronte le Cameroun aujourd’hui à Douala à partir de 18 h. Les hommes de Djamel Belmadi font face à leur destin, un match que le sélectionneur algérien a qualifié de « match de ma vie ». Les verts sont dans l’obligation de revenir de Japoma Stadium avec un résultat positif qui leur permettrait d’être dans une position confortable pour aborder le match retour à Blida.

Une tâche qui ne relève pas de l’impossible selon Belmadi qui semble retrouver le climat de travail qu’il préfère pour remettre son équipe sur les rails de la victoire. Lors de la conférence de presse qu’il a animé hier à Douala en compagnie du capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, Belmadi s’est montré optimiste quant au match du vendredi. Le sélectionneur algérien n’a pas voulu s’aligner sur les inquiétudes des journalistes à propos des problématiques qui caractérisent la ville camerounaise. Le coach des Fennecs s’est même permis des moments d’allégresse et d’échanges joyeux avec l’ensemble des journalistes présents.

Belmadi, épaulé par Mahrez, a profité de cette fenêtre face aux caméras pour lancer des biques aux organisateurs quant aux choix du lieu de la rencontre. Mais, ces semblants de critiques n’ont pas été l’axe principal des propos de Belmadi. Ce dernier refuse catégoriquement de jeter la faute sur l’état calamiteux de la pelouse du Japoma Stadium. Confiant et déterminé, l’entraîneur champion d’Afrique en 2019 est resté concentré sur son sujet et a balayé d’emblée les pensées défaitistes qui pourraient perturber son équipe.

Attaquer ou défendre ?

La mission de l’équipe d’Algérie à Douala est claire : faire déjouer les Lions Indomptables dans leur tanière.

La mentalité incrustée par Djamel Belmadi à ses joueurs est celle de la gagne et de la concentration sur soi. Dans la lignée de ces idées, Belmadi essayerait de concocter le 11 idéal pour cette tâche.

La liste des 24 joueurs sélectionnés témoigne des ambitions du coach algérien. Le capitaine du navire algérien a opté pour des choix forts en écartant des joueurs jusqu’alors titulaire dans son 11 type. Tous ces facteurs seront mis en œuvre dès 18 h pour espérer arracher un ticket pour la coupe du monde 2022.

Belmadi rejette en bloc les conditions climatiques en terre camerounaise et les différentes excuses « Ce match est tellement important pour nous, que revenir jouer ici au stade de Japoma devient anecdotique. On a évolué dans ce stade il y a deux mois lors de la CAN, mais c’est du passé » dit-il lors de la conférence de presse à Douala. Les verts vont sûrement gérer cette première manche de la double confrontation face au Cameroun de la manière la plus adéquate selon leur entraîneur.

Des risques, il faut en prendre pour aspirer à un résultat positif. C’est ce qui parait le plus logique. Mais avec parcimonie. L’équipe camerounaise n’est pas imprenable surtout qu’elle est dans une phase de remaniement technique. Frappés par une vague de blessures et d’absence, les Lions Indomptables pourraient avoir la sensation de ne pas être chez eux, notamment que la présence du public algérien ne sera pas pour la forme. Les coéquipiers de Riyad Mahrez tenteront d’offrir le meilleur cadeau d’anniversaire à leur coach, la victoire est le seul moyen pour y parvenir.