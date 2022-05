Algérie – Cameroun : la FIFA a rendu son verdict

La FIFA a donné sa réponse et a finalement refusé le recours qu’avait introduit la FAF pour contester l’arbitrage scandaleux du Gambien Bakary Gassama lors du match retour Algérie-Cameroun le 29 mars dernier, dans le cadre des barrages de la qualification pour la coupe du monde Qatar-2022. Face au refus de rejouer le match, la FAF ira-t-elle trouver justice auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) ou tournera-t-elle la page de cet épisode dramatique ?

La réponse floue de la Commission d’arbitrage de l’instance internationale a finalement été confirmée par un représentant de la FIFA, dans une déclaration accordée à l’AFP à travers laquelle il a indiqué que la FIFA avait refusé le recours introduit par la FAF et considérait le dossier clos. « La FIFA a répondu à la FAF sur ces deux dossiers et considère le dossier clos », a fait savoir à l’agence de presse un porte-parole de la FIFA.

En effet, la Commission d’arbitrage de la FIFA a indiqué que « l’ensemble des incidents survenus pendant le match avaient été examinés avec soin par les deux arbitres « vidéo », conformément aux Lois du Jeu et au protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage », laissant ainsi entendre que le match s’était déroulé suivant les règles et qu’il n’y a pas lieu de le rejouer tel que l’avait demandé la FAF en s’appuyant sur les nombreuses décisions discutables de l’arbitre.

« Nous regrettons que, selon votre appréciation, les décisions des arbitres aient pu influer négativement sur le cours de la rencontre », a répondu la Commission de l’instance internationale à la plainte introduite par l’Algérie le 31 mars dernier, afin de contester l’arbitrage de Gassama, l’arbitre ayant officié le match retour Algérie-Cameroun, dans le cadre des barrages de la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022.

La FAF va-t-elle saisir le TAS ?

Face à cette réponse négative et décevante, la FAF pourrait introduire un recours auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) comme dernière option légale pour dénoncer l’arbitrage du Gambien Gassama et examiner la requête préalablement introduite auprès de la FIFA.

Dans ce même contexte, il convient de noter que l’Algérie peut toujours faire appel auprès de la commission d’éthique, voire au niveau du TAS. Cependant, cette option n’est pas une solution miracle, car d’une part, le temps presse, et d’autre part, elle va engendrer des dépenses supplémentaires de moyens et d’énergies sans forcément aboutir au résultat tant espéré par les Algériens, à savoir rejouer le match.

Rappelons également que le communiqué de la FAF relatif à la réponse de la FIFA a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et a été relayé par plusieurs médias internationaux à l’instar de Bein sports et de RMC Sport. D’ailleurs, l’agence de presse française RMC Sport a fait savoir que « la FAF a retiré sa plainte auprès de la Commission de discipline de la FIFA et a préféré se contenter d’une explication de la Commission d’arbitrage concernant les décisions prises par Bakary Gassama, après le rejet de sa plainte ».

Cependant, les informations rapportées par le média arabophone Ennahar Online, affirment que « la FAF aurait adressé une nouvelle correspondance à la FIFA afin d’avoir des éclaircissements à propos de ladite réponse, et ce, à cause du manque de clarté dans le communiqué reçu et qui ne donne pas de réponse explicite à la requête de l’Algérie ».