Algérie – Cameroun : la DGSN met en garde les supporters

Dans le cadre de la rencontre de demain mardi 29 mars 2022, entre l’équipe nationale et son homologue Camerounaise, pour le match barrage retour qui donnera le billet vers la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Direction Générale de la Sûreté Nationale publie un communiqué concernant cette rencontre des Verts et de l’équipe nationale camerounaise, et ce vu l’engouement par rapport à la vente des billets qui a eu lieu hier.

Ledit communiqué, stipule ce qui suit :

« Il est strictement interdit de transporter ou d’apporter des feux d’artifice dans le stade. »

« Toute personne surprise en possession d’un faux billet d’entrée ou d’un feu d’artifice sera arrêtée et déférée devant les autorités judiciaires. »

« Evitez de vous déplacer au stade Mustapha Tchaker de Blida ou d’être à ses abords, demain, mardi 29 mars 2022, pour toute personne n’ayant pas de billet pour entrer dans le stade. »

Au vu de l’engouement quant à la vente des billets qui a eu lieu hier dimanche 27 mars 2022, au stade Mustapha Tchaker, la Direction Générale de la Sûreté Nationale a précisé « d’éviter d’acheter des billets pour entrer dans le stade auprès de particuliers ou via les médias sociaux, afin d’éviter toute exposition à toute fraude ou contrefaçon. »

Plan routier spécial pour ce mardi 29 mars

Toujours selon le même communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale :

« Demain, mardi 29 mars 2022, à partir de 06h00, certaines routes menant au centre-ville de Blida, en passant par le stade Mustapha Tchaker, seront fermées.

Les automobilistes et usagers de la voie publique de Blida, seront avisés ultérieurement du tableau de circulation souligné à cette occasion. »