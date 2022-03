Algérie-Cameroun: Incertain, Aboubakar croit toujours à la qualif’

L’attaquant de la sélection Camerounaise Vincent Aboubakar se dit optimiste de réaliser la victoire lors du match retour des barrages face à l’Algérie. Bien qu’il soit incertain en raison d’une blessure au talon, il croit dur comme fer aux chances des Lions Indomptables pour valider le billet qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar, prévue en décembre prochain.

Dans une déclaration accordée au site «Africa Top Sports», le redoutable attaquant Camerounais s’exprime sur le match retour face à l’Algérie, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022. Selon lui, la sélection de son pays est capable de renverser la vapeur à son homologue Algérienne à Blida, ce mardi 29 mars 2022.

«Au match retour, je pense que comme l’Algérie a gagné ici, nous aussi on peut faire la même chose même si cela sera difficile. Dans l’ensemble on a fait un bon match. On a encaissé un but sur un coup de pied arrêté. On va essayer de travailler pour un bon résultat à Blida », a laissé entendre Aboubakar.

Rappelons que le match aura lieu mardi au stade Mustapha Tchaker de Blida. Le coup d’envoi est fixé en soirée à partir de 20h30.

Aboubakar est très incertain pour ce mardi

Vincent Aboubakar a senti des douleurs au niveau des talons. Le capitaine du Cameroun a dû quitter ses coéquipiers à la pause lors du match de vendredi passé, alors que les Lions étaient menés 0-1 par les Fennecs, dans le cadre du match aller des barrages du Mondial Qatar-2022. « Vincent a ce problème depuis longtemps. On a demandé qu’il ne force pas », a commenté Rigobert Song en fin de match.

Le sélectionneur de l’équipe camerounaise ne sait pas encore s’il pourra récupérer le meilleur buteur de la dernière Coupe d’Afrique pour le match retour prévu mardi prochain à Blida. Vincent Aboubakar devait en effet subir une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) pour être fixé. Pour l’heure, aucune information ne filtre de la tanière. Le joueur lui, a déjà commencé à s’imaginer un duel Algérie – Cameroun sans lui. « Je pense que ce n’est pas encore fini. Mes coéquipiers vont se mobiliser, ils vont se donner à fond pour défendre les couleurs du pays », a-t-il lâché.

Dans le cas où son forfait se confirme, cela sera sans doute en faveur de la sélection nationale Algérienne. Un attaquant qui était un véritable poison dans la défense Algérienne vendredi passé, en étant derrière plusieurs occasions dangereuses des Lions Indomptables. D’ailleurs, sa sortie précoce s’est répercutée d’une manière négative sur le rendement des Camerounais en deuxième mi-temps.