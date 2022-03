Algérie – Cameroun : Bounedjah rassure Belmadi

Baghdad Bounedjah a renoué avec les filets à l’occasion de la rencontre d’avant-hier soir ayant opposé son équipe Al-Sadd à Al-Duhail, pour le compte de la demi-finale de la coupe du Prince, et qui s’est soldée sur un score de trois buts à deux en faveur d’El-Duhail.

Aligné parmi le onze de départ, l’attaquant international Algérien a joué l’intégralité du match. Après avoir tout fait durant tout le match pour mener son équipe à gagner, synonyme de la qualification, il est parvenu à retrouver enfin le chemin des filets, en inscrivant le deuxième but d’Al-Sadd à la 90’ sur une jolie tête après avoir été servi par l’un de ses coéquipiers par un centre bien botté.

Mais le but de l’Oranais n’a pas suffi à Al-Sadd pour valider son billet qualificatif pour la finale de la compétition. Il ne pourra donc pas conserver son titre qu’il a remporté deux fois de suite.

Toujours concernant le match en question, il y avait également un autre Algérien du côté d’Al-Duhail. Il s’agit de l’enfant de Rabah Madjer, Lotfi en l’occurrence, mais il n’a pas joué, se contentant de suivre la rencontre à partir du banc des remplaçants.

L’attaquant Algérien rejoint l’EN avec un moral gonflé à bloc

Après avoir disputé le match de la demi-finale de la coupe du Prince face à Al-Duhail, Baghdad Bounedjah va regagner l’Algérie pour rentrer en stage avec la sélection nationale en prévision de la double-confrontation qui l’opposera au Cameroun la fin du mois en cours. Buteur dans la soirée d’avant-hier, il retrouvera sans doute les Verts avec un moral gonflé à bloc.

Comme tout le monde le sait, Bounedjah traverse un passage à vide terrible depuis environ trois mois, soit depuis la dernière coupe Arabe des nations. Une compétition où il était complètement loin des attentes. Avec Al-Sadd, il a, certes, eu une chance suffisante de jeu. Le staff technique le reconduit parmi le onze de départ dans chaque match, mais sans pour autant parvenir à marquer beaucoup de but, comme on attendait de lui.

On espère que le but qu’il a inscrit avant-hier soir va lui permettre de chasser le doute mais surtout retrouver une certaine confiance avant le grand rendez-vous face au «Lions Indomptables». En étant l’une des pièces maitresses au sein de la sélection nationale, Baghdad fait parti des joueurs sur lesquels tous les espoirs se reposent pour dompter les lions Camerounais, en compagnie de Riyad Mahrez, Youcef Belaïli ou encore Sofiane Feghouli et Islam Slimani.

Le natif d’Oran devra mettre son échec en coup du Prince avec Al-Sadd aux oubliettes et se concentrer désormais sur la sélection nationale, où il fera en sorte d’être au niveau attentes.