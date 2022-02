Algérie – Cameroun : blessé, Bounedjah sera-t-il absent au match ?

L’attaquant algérien Baghded Bounedjah semble vivre la période la plus délicate de sa carrière. Après une saison difficile avec le club Qatari d’Al Saad, mais aussi avec l’équipe d’Algérie, les champions du Qatar ont annoncé la blessure de l’attaquant. Selon le communiqué d’Al Saad, Bounedjah souffre d’une gêne au niveau des adducteurs. Ce malaise ne devrait pas empêcher l’unique buteur de la finale face au Sénégal en 2019 de rejoindre la sélection nationale, à moins que les choses ne prennent un autre tournant.

Bounedjah, qui jouait avec son équipe pour le compte de la 19ᵉ journée du championnat du Qatar face au club d’Al Ahli, est sorti lors de la pause et n’a pas pu continuer le match qui s’est soldé par la victoire des siens sur le lourd score de (8-2).

Une petite frayeur pour Djamel Belmadi ?

Le secteur offensif de l’équipe d’Algérie a été la grosse problématique lors de la dernière CAN au Cameroun. Les verts affronteront cette dernière en match barrage de la coupe du monde 2022 au Qatar. Les hommes de Belmadi ont à cœur de participer à cette échéance pour faire oublier l’échec africain. La blessure de Bounedjah pourrait être un vrai casse-tête pour le sélectionneur national. Malgré son manque d’efficacité, Bounedjah est une pièce qui a son poids dans le schéma du coach Belmadi.

Sa complicité avec l’ailier, Youcef Belaili, son rôle dans le pressing et son activité dans la surface de réparation ont joué à la faveur et lui ont permis de garder sa place dans le 11 du départ de Djamel Belmadi. Ce dernier a été fortement critiqué pour ne pas avoir essayé une autre carte en attaque.

Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie a expliqué qu’il ne pouvait pas jeter un aussi jeune joueur dans ce bain boueux. Le prochain match des Fennecs apportera plus de détails et dessinera le visage de la ligne d’attaque algérienne.