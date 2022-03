Algérie Cameroun : Bencheikh livre son analyse et défend Bounedjah

L’ancien joueur international Ali Benchikh parle du match aller Cameroun-Algérie, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022. Il évoque également la mise à l’écart de Baghdad Bounedjah.

Selon Benchikh, la sélection nationale Camerounais est fébrile défensivement. Les Verts devront profiter de cette défaillance pour marquer le maximum de buts. Ce sera la meilleure façon pour prendre une sérieuse option pour la qualif’, avant de disputer la deuxième manche le 29 mars prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida. «A mon avis, la défense Camerounaise est très fébrile et lente. Si les joueurs de la sélection nation nationale de notre pays profitent bien de cette défaillance défensive, je crois qu’ils sont capables de marquer le maximum de buts. », dira-t-il dans une déclaration accordée à une émission sportive de la chaine de télévison «El Heddaf TV ».

Selon toujours Benchikh, le Cameroun ne doit en aucun cas faire peur aux Algériens. «Franchement, le Cameroun ne doit pas nous faire peur. Personnellement, je trouve d’autres nations, entre autre la Côte d’Ivoire, beaucoup mieux. C’est à nous d’être à la hauteur vendredi, tout en profitant de la fébrilité défensive de notre adversaire afin de prendre une sérieux option pour la qualification, avant de disputer le match retour à Blida. », a-t-il ajouté.

Ce qu’il pense sur la mise à l’écart de Bounedjah

Ali Benchikh évoque également la mise à l’écart de Baghdad Bounedjah. Selon lui, Belmadi aurait dû retenir l’attaquant d’Al-Sadd pour des raisons purement psychologiques.

«Bounedjah devait être retenu pour la double-confrontation face au Cameroun. Je reconnais qu’il traverse un passage à vide terrible, mais sa convocation aurait fait beaucoup du bien pour le joueur sur le plan psychologique. Lors de la dernière coupe d’Afrique des nations, toute l’équipe était passée à coté, et non pas seulement Bounedjah. Je crois que sa mise à l’écart risque de le briser. Je ne suis pas entrain de le défendre, c’est juste mon avis personnel. », a-t-il indiqué.

Et pourtant titulaire à part entière ces quatre dernière années avec la sélection nationale, l’auteur de l’unique but de la victoire lors de la finale de la CAN-2019 face au Sénégal ne sera finalement pas concerné par la grande empoignade face aux Lions Indomptables en raison du passage à vide qu’il traverse ces trois derniers mois. Djamel Belmadi a préféré faire confiance à l’attaquant d’Al-Wakrah (Qatar) Mohamed Benyettou et celui de Hertha Berlin (Allemagne) Ishak Belfodil.