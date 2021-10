Algérie – Burkina Faso : Tchaker transformé en vaccinodrome

Pour le compte des dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les hommes de Belmadi vont affronter, novembre prochain, leurs homologues djiboutien et burkinabè.

En effet, les Fennecs devront faire face à Djibouti le 12 novembre prochain, dans le cadre d’un match aller, prévu au stade d’Alexandrie en Égypte.

Quelques jours plus tard, les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez devront affronter le Burkina Faso, en match retour, au stade Mustapha Tchaker de Blida. Et pour la première fois depuis près de 19 mois, les supporters seront présents sur les tribunes dudit stade, afin de supporter de près leur équipe nationale.

À cet effet, et en prévision de la confrontation de l’équipe nationale contre le Burkina Faso, dans le cadre du sixième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, et en prévision de l’entrée du public sportif dans les stades du championnat national, une campagne de vaccination se lance aujourd’hui, mardi 29 octobre, au stade Tchaker de Blida.

« On se fait vacciner pour soutenir l’équipe nationale »

Sur ce, la Direction de la Jeunesse et des Sports de Blida, organisatrice de la campagne de vaccination, a choisi le slogan « On se fait vacciner pour soutenir l’équipe nationale ».

Cette opération se poursuivra sur une semaine, dans le but de vacciner le plus grand nombre de supporters, en prévision dudit match, ainsi que de permettre aux supporters de se faire vacciner et ainsi d’obtenir un pass sanitaire, qui est une condition obligatoire pour accéder aux stades.

Il convient également d’indiquer que la rencontre de l’équipe nationale face au Burkina Faso se déroulera en présence du public, mais le nombre n’a pas encore été déterminé.

Par ailleurs, les différents stades et salles de sport ouvriront également leurs portes aux supporters ainsi qu’aux sportifs, à partir de la fin de cette semaine. Tout en notant que le pass sanitaire prouvant la vaccination est une condition préalable à l’entrée.