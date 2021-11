Algérie – Burkina Faso: sites et chaînes qui diffusent le match retour

L’équipe d’Algérie de football s’apprête à affronter ce mardi le Burkina Faso en match retour ; dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Un choc très attendu par les Algériens.

En effet, les hommes de Belmadi vont affronter le 16 novembre 2021, en match retour, les Burkinabés. Il s’agit de la dernière rencontre de la phase des poules des qualifications pour la coupe du monde.

De ce fait, si l’équipe d’Algérie remporte le match ou s’en sort avec un score d’égalité, elle se qualifiera au match barrage. D’un autre côté, si les Burkinabés l’emporte, c’est eux qui se qualifieront.

La rencontre aura lieu demain à 17h00 (heure d’Algérie) au stade Mustapha-Tchaker de Blida, à 50 kilomètres d’Alger. Pour ce match, l’équipe du Burkina Faso sera accueillie par environ 15.000 supporters des verts.

Sur quelles chaines regarder le choc retour Algérie – Burkina Faso ?

Les supporteurs de l’équipe d’Algérie veulent tous, sans le moindre doute, savoir sur quelle chaîne sera diffusé le match retour Algérie – Burkina Faso. Jusqu’à aujourd’hui, seulement deux canaux de télévision ont confirmé la diffusion de la rencontre.

En effet, il s’agit pratiquement des mêmes chaines de télévision ayant diffusé le dernier matche de l’équipe nationale contre le Djibouti. La première est la chaine terrestre de télévision nationale l’ENTV.

Quant au deuxième canal, c’est la chaîne El Chabab (Algérie TV6). Cette dernière va diffuser en direct le match retour Algérie – Burkina Faso en haute définition (HD).

Il existe également une autre option pour regarder le match en direct et en ligne via la chaîne YouTube FIFA TV (accessible par un VPN en Algérie), mais aussi via le site internet de l’Équipe TV ; une option disponible pour les abonnés.