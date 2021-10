Algérie – Burkina Faso : le onze de Belmadi plus complet que jamais

Les hommes de Belmadi sont en pleine préparation afin d’affronter l’épreuve du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, face à un adversaire assez difficile de le vaincre : le Burkina Faso.

Ledit match est prévu pour la mi-novembre de l’année en cours, quelques jours après la confrontation face à Djibouti.

À cet effet, le sélectionneur national Djamel Belmadi, ou » le ministre de Bonheur « , comme les Algériens désirent l’appeler, a enfin reçu des bonnes nouvelles qui ont pu le mettre à l’aise, et ce, avant la rencontre décisive face au Burkina Faso.

En fait, Belmadi bénéficiera des services du brillant milieu de terrain, le maestro Ismael Bennacer, star du club italien, l’AC Milan. Ce dernier a mené son club à la victoire grâce à sa performance sur le terrain, qui l’a permis de marquer un but et provoquer un autre dans les dernières minutes de la rencontre.

Ces données seront en faveur du coach pour présenter la meilleure version milieu de terrain de l’équipe nationale algérienne face au Burkina Faso depuis le début des éliminatoires, d’autant plus que Bennacer est revenu à son niveau au bon moment.

Atal et Bensebaini également de retour

De son côté, Youcef Atal, la star du club français de Nice, n’a pas été à la hauteur des attentes de son entraineur lors de la double confrontation avec le Niger au début de ce mois lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, ce qui amené Belmadi à lui faire des remarques sévères.

En effet, il semble que ces remarques ont servi l’arrière latéral droit. Ce dernier a également mené son club français à la victoire, lorsqu’il a marqué un but conte l’Olympique Lyonnais et obtenu un penalty. Ce grand retour a donné des indications positives à Belmadi quant à la restauration du natif de Tizi-Ouzou à ses niveaux connus, et lui a donné de solides garanties avant d’affronter le Burkina Faso.

En outre, il y a aussi une autre bonne nouvelle pour Djamel Belmadi. L’arrière gauche du club allemand Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini, est revenu samedi dernier dans l’ambiance de la Bundesliga après une absence de deux mois.

Par ailleurs, un autre facteur va soutenir la stratégie de l’entraineur, qui est la réhabilitation de la pelouse du stade Mustapha Tchaker de Blida, le lieu de la confrontation entre les Vertes et les Étalons.