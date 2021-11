Algérie – Burkina Faso : le message désarmant de Djamel Benlamri

C’est fait avec succès ! Riyad Mahrez et ses coéquipiers se qualifient pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar, et ce, après leur match nul (2-2), face au Burkina Faso.

Après ce résultat, l’équipe nationale termine première de son groupe A, avec 14 points, devançant ainsi le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti, respectivement.

Immense respect aux hommes de Belmadi. Ces derniers sont désormais sur une série incroyable de 33 matchs d’affilée dans défaite.

Avec cela, les Fennecs se rapprochent doucement du record mondial d’invincibilité, détenu par l’équipe italienne, avec 37 matchs sans défaite.

Djamel Benlmari s’adresse aux Algériens

À la suite de cette merveilleuse qualification, tant attendue par les Algériens, mais aussi par Djamel Belmadi et ses protégés, Djamel Benlamri a adressé un message à tout le peuple algérien.

En effet, le défenseur de l’équipe nationale a envoyé, par le biais de son compte Instagram, un message influent aux supporters algériens, après la confrontation du Burkina Faso.

» Merci et merci au public qui nous a soutenu. Ceux qui ont vécu avec les joueurs le soir du match connaissent le sens de la peur et de l’anxiété, non pas au niveau de l’équipe adverse, mais de la peur de ne pas y arriver à satisfaire ce peuple qui mérite d’être heureux tous les jours et qui a acheté le billet et s’est rendu au stade tôt le matin. Je vous présente mes excuses si je n’étais pas à mon niveau habituel « , lit-on dans la publication Instagram dudit joueur.

Par ailleurs, le natif d’Alger a ajouté : » notre objectif est de vous rendre heureux et de hisser notre drapeau. Tout le monde doit respecter l’Algérie, son équipe ainsi que son peuple « .