Algérie – Burkina Faso : la présence des supporters se précise

L’équipe nationale algérienne de football enchaine les victoires. Après le dernier match contre le Niger a Niamey, les verts s’en tirent avec 31 rencontres consécutives sans défaite. Cependant, la joie des Fennecs ne peut être complète tant que les tribunes ne seront pas secouées par le chant des supporters. Un doux souhait qui semble tout près de se réaliser.

Les hommes de Djamel Belmadi vont affronter, le 10 novembre prochain, les Étalons Burkinabés au stade désormais mythique de Mustapha Tchaker à Blida. Cette rencontre, qui va avoir lieu alors que la crise sanitaire persiste en Algérie, est voulue toutefois exceptionnelle, par les supporters, les joueurs, mais aussi par les autorités.

En effet, et selon nos sources, le comité scientifique national de surveillance et de suivi de l’épidémie du Covid-19, a donné son feu vert pour l’entrée du public et son retour aux tribunes lors de la prochaine rencontre entre l’Algérie et le Burkina Faso au stade de Blida.

Un feu vert sous condition

Alors que l’Algérie n’est pas définitivement sortie de la crise sanitaire, et au moment où le taux de vaccination de la population ne dépasse pas les 10 %, le comité scientifique national de surveillance et de suivi de l’épidémie va essayer d’encadrer la rencontre footballistique qui verra, après une longue absence, le retour du public aux tribunes de Tchaker.

Ce feu vert qui va faire le bonheur de milliers de supporters, va cependant obéir à des mesures sanitaires fixées par le comité. Ce dernier aurait toutefois donner son OK à la FAF, à qui il a exposé plusieurs conditions liées à la vaccination et à au nombre de supporters.

En effet, le comité scientifique aurait exigé des supporters qui voudraient assister au match Algérie-Burkina Faso, la présentation d’un pass sanitaire (carnet de vaccination). Le nombre des supporters des verts va également être limité à cause des mesures de la distanciation physique que la FAF sera tenue de faire respecter.

Il est à rappeler que le sélectionneur national Djamel Belmadi, a souligné le besoin des joueurs de l’équipe nationale au soutien de leur public après la rencontre victorieuse contre le Niger.