Algérie – Burkina Faso : Kamou Malo critique la pelouse de Tchaker

Le coup d’envoi d’une rencontre footballistique qualifiée de « décisive » approche. Cette dernière réunira l’équipe nationale et son homologue burkinabè, au sein du stade de Blida, Mustapha Tchaker, aujourd’hui 16 novembre, à 17 heures, sous la supervision de l’arbitre sud-africain Victor Gomes.

Cependant, et malgré toute la pression engendrée à cet effet, et subi par les Algériens, notamment Belmadi et ses protégés, le sélectionneur national burkinabé Kamou Malo ne cesse de mener sa « guerre psychologique » contre les Fennecs.

Dans une interview accordée à la presse burkinabè, ledit entraineur a trouvé un autre sujet à critiquer. En effet, ce dernier a critiqué la pelouse du stade Tchaker, affirmant qu’il n’est pas bien préparé.

» Je me demande comment le stade a été réhabilité par l’Union africaine, la pelouse n’est pas stable, et quand on met le pied à terre ça bouge « , affirme-t-il dans des déclarations à la télévision burkinabè, suite à la séance d’entraînement des Étalons au stade de Blida.

Kamou Malo n’a pas manqué d’ajouter : » avec la pluie, la pelouse deviendra mauvaise et la tâche sera difficile pour les joueurs, mais nous devons nous y adapter « .

« Nous sommes pleinement préparés pour obtenir le résultat souhaité », Kamou

Par ailleurs, et concernant les préparatifs de l’équipe burkinabè, le premier responsable de leur staff technique a révélé : » l’ambiance est excellente lors de la dernière séance d’entraînement lundi soir, et nous sommes pleinement préparés pour obtenir le résultat souhaité contre l’équipe algérienne « .

Il convient également de préciser que le match d’aujourd’hui contre le Burkina Faso est le dernier match des poules des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 que les Verts vont disputer. Donc, Riyad Mahrez et ses coéquipiers n’auront pas le droit à l’erreur.

Si ces derniers souhaitent décrocher leur place pour le mondial 2022, ils devront d’abord gagner ou faire un match nul contre leurs adversaires aujourd’hui. En revanche, et en cas de défaite, les Fennecs seront privés de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar.