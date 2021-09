Algérie – Burkina Faso : chaînes et sites qui diffusent le match

Dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 qui se déroulera au Qatar, l’équipe nationale Algérienne se mesurera, demain mardi 07 septembre, à l’équipe de Burkina Faso, pour le deuxième match de ses qualifications.

En effet, les hommes de Belmadi rencontreront demain à 20h00 (heure locale), au Grand Stade de Marrakech, au Maroc, l’adversaire le plus coriace du groupe « A », les Étalons.

En quête de la deuxième victoire, les deux équipes adversaires s’apprêtent à un « Grand challenge » et promettent « un duel sans merci ».

Dans le même sillage, les Fennecs vont faire face demain à une chaleur importante, avec une température prévue de 32°C, et ce, sur une pelouse sollicitée ces derniers jours, vu que le match entre le Niger et le Burkina Faso s’y ait joué.

Vous pouvez voir le match en direct sur les chaînes et sites suivants

Vous pouvez regarder la rencontre footballistique qui va regrouper demain soir à 20h00 (heure algérienne), les deux titans de l’Afrique, sur des différents sites et chaînes, ce qui vous laissera un large choix.

Les supporteurs peuvent voir le match en question, en direct à la télévision sur deux chaînes, à savoir, le Programme national ainsi que TV 6.

Ils peuvent également le regarder directement depuis leur Smartphone ou leur Smart TV, et ce, via la chaîne YouTube officielle de FIFA, intituler FIFA TV, notant que cette dernière est disponible juste en Franc et pour l’accès depuis l’Algérie, un VPN est nécessaire. Ainsi, ledit match sera aussi diffusé sur la chaîne Web L’Équipe Live.

Il est utile d’indiquer que la confrontation ne serait pas retransmise au format HD comme à l’accoutumée, mais au format SD, cela signifie que la diffusion serait en Définition Standard avec une résolution de 480p, qui va impacter la qualité des images qui seront moins nettes que d’habitude, a-t-on appris du site Fennec Football.