Algérie – Burkina Faso : Bounedjah revient sur sa performance

Le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar du groupe A, Zone Afrique, a été joué sous une haute tension, y compris avant la confrontation.

Il s’agit en effet, de la rencontre footballistique qui a réuni l’Algérie et le Burkina Faso, au stade Mustapha Tchaker de Blida.

Ladite rencontre a été marquée par la présence des supporters, comptés au nombre de 14 000, et ce, après une longue absence, qui a duré plus de 19 mois, à cause de la Covid-19.

Après la fin du match, qui s’est soldé par un nul (2-2), les hommes de Belmadi ont été officiellement qualifiés aux matchs barrages de la Coupe du Monde 2022.

Les Fennecs ont présenté, à cet effet, une excellente performance sur le terrain. Ces derniers ont été particulièrement touchés par la présence du public et leur ambiance, notamment dans les conditions climatiques difficiles du 16 novembre, le jour du match.

Bounedjah s’adresse aux Algériens

Toutefois, l’attaquant Baghdad Bounedjah a été fortement critiqué par les internautes, dans les différents réseaux sociaux, en raison qu’il a raté plusieurs occasions pour inscrire des buts.

Sur ce, le footballeur a publié sur Instagram, la soirée de ce mercredi 17 novembre, une story où il a salué la présence des supporters, ainsi qu’il a présenté ses excuses auprès de ses derniers.

Dans une publication postée sur son compte Instagram officiel, la star internationale algérienne de l’équipe qatarie d’Al-Sadd, a lancé à cet effet : » nous avons affronté le difficile, et Dieu merci, nous attendons de surmonter le plus difficile, si Dieu le veut. Je remercie l’entraîneur, le staff technique, et aussi mes coéquipiers pour leurs efforts « .

Le natif d’Oran a également ajouté : » je remercie également nos chers fans pour leur soutien lors des éliminatoires et leur présence à nos côtés lors du match face au Burkina Faso malgré la pluie et les conditions climatiques difficiles « .

« Je vous promets que je ferai de mon mieux à l’avenir pour honorer le drapeau national et qualifier l’équipe pour la Coupe du Monde au Qatar « , a déclaré Bounedjah.

Par ailleurs, « le ministre du Bonheur » a défendu son attaquant, Baghdad Bounedjah, qui a raté quelques occasions contre le Burkina Faso. Comme Belmadi l’a déclaré en conférence de presse après leur qualification pour le match de barrage : » nous ne devons pas oublier que Bounedjah a marqué de nombreux buts, il n’y a pas si longtemps avec l’équipe nationale « .