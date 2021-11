Algérie – Burkina Faso : Belmadi évoque « le but raté » de Mahrez

Les Champions d’Afrique ont pu garantir, ce mardi 16 novembre, le billet de qualification aux matchs barrages, et ce, après un nul face au Burkina Faso (2-2), au stade Mustapha Tchaker de Blida.

En effet, la rencontre footballistique, disputée hier soir qui a réuni l’Algérie et le Burkina Faso, a eu lieu sous haute tension. Y compris lors de l’avant match.

Lors de la conférence de presse après le match, le sélectionneur national Djamel Belmadi a évoqué le sujet qui a fait une grande polémique dans les réseaux sociaux : le but raté de son capitaine Riyad Mahrez.

« Le ministre du Bonheur » a confirmé que Riyad Mahrez était capable de changer le scénario de la confrontation : » avant d’ajuster le résultat de la part de Burkina Faso, nous avons eu quelques chances de tuer le match « .

» Si Mahrez a marqué ce tir dans lequel il a passé le ballon à Bounedjah, le scénario aurait complètement changé « , a affirmé le coach.

L’Algérie à deux matchs du record du Brésil

Pour rappel, le capitaine des Verts a ouvert le score avec un magnifique but inscrit à la 21e minute, avant que Zakaria Sanogo n’égalise à la 37e minute. Par la suite, Sofiane Feghouli a marqué le deuxième but des Fennecs à la 67e minute, pour atteindre son 19e but avec l’équipe nationale.

Malheureusement, un penalty a été intervenu aux dernières minutes de la confrontation, précisément à la 83e minute, lorsque les Burkinabés ont pu inscrire un deuxième but, égalisant ainsi le score à 2 buts contre 2 pour chacun.

Il est également utile d’indiquer que l’équipe nationale est proche de battre le record des deux grandes équipes, à savoir le Brésil et de l’Espagne, qui occupent la deuxième place, avec 35 matchs sans défaite, tandis que l’équipe nationale compte actuellement 33 matchs sans défaite.