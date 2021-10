Algérie – Burkina Faso : Belaili et Benlamri seront-ils présents ?

Novembre prochain, les champions d’Afrique disputeront les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, pour le groupe A, contre le Djibouti et le Burkina Faso, respectivement.

À cet effet, les Verts se rendront en Égypte pour affronter leurs homologues djiboutiens au stade d’Alexandrie le 12 novembre, avant d’accueillir l’équipe burkinabè au stade Mustapha Tchaker de Blida, le 15 du même mois, dans un match qui sera surtout décisif pour déterminer l’équipe qui passera au tour final des éliminatoires.

Les Fennecs devront encore battre le Burkina Faso, avec qui ils partagent actuellement la première place du groupe A, avec un score de 10 points chacun, et ce, afin d’obtenir le billet de qualification, tandis que les équipes des troisième et quatrième places, le Niger et Djibouti, respectivement, sont sortis de la course.

Face à cette situation, le sélectionneur national Djamel Belmadi a toujours besoin de tous ses joueurs pour les deux confrontations, afin d’éviter toute mauvaise surprise, d’autant plus que l’équipe est devenue une cible ces derniers temps après les bons résultats obtenus depuis que Belmadi est venu en tête du staff technique.

Cependant, le coach des Verts s’exprime inquiet de tous les incidents qui ont causé récemment, de certaines blessures à de nombreux joueurs, à l’image de Youcef Belaili et Djamel Benlamri.

Belaili et Benlamri récemment blessés

En effet, Belaili s’est blessé dernièrement au genou avec son équipe du Qatar, lors d’une confrontation entrant dans le cadre du Championnat du Qatar. Et dans l’attente de l’annonce de son club qatarie de l’étendue de la blessure subie par le natif d’Oran, et de la période de repos qu’il subira, la possibilité de son absence de la rencontre du Burkina Faso est très probable.

Ce sera un coup douloureux pour l’équipe nationale, étant donné que Belaili est un joueur très important dans les plans de Belmadi, en raison de sa grande capacité à déplacer le ballon et à créer des buts.

Outre de Belaili, son coéquipier, le défenseur Djamel Benlamri a poursuivi son absence de son club qatarie, en raison de sa blessure, et ce, depuis septembre dernier. Et c’est ce qui inquiète son sélectionneur algérien, vu que ledit défenseur est un élément essentiel et pour le remplacer avec un autre joueur n’est pas quelque chose de facile.

Par ailleurs, et dans l’attente d’une annonce officielle portant de bonnes nouvelles sur lesdits joueurs, Belmadi doit agir vite afin de trouver une solution à ce problème.